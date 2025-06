Marbelle contó por qué no tuvo hijos con su pareja

Marbelle volvió a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por motivos personales. La cantante, conocida tanto por su carrera musical como por su postura política, mantiene desde 2015 una relación con Sebastián Salazar, exjugador de futbol, con quien ha enfrentado críticas por la diferencia de edad: cuando comenzaron, ella tenía 36 años y él, 20.

Aunque por un tiempo dejaron de mostrarse juntos, a finales de 2023 reaparecieron en redes sociales con imágenes que dejaron en claro que siguen juntos y más cercanos que nunca. A raíz de esta nueva exposición, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si planean dar el siguiente paso como pareja.

La razón por la que Marbelle no tuvo hijos con su pareja

En una entrevista con Tropicana, Marbelle habló sin rodeos sobre la posibilidad de tener hijos con su actual compañero sentimental. La artista explicó que es un tema que han conversado a fondo, aunque no han llegado a una decisión definitiva. Madre de Rafaella Chávez —su hija de 22 años, quien también se dedica a la música y la actuación—, Marbelle afirmó que, como mujer, siente que tiene “unos tiempos muy perfectos”, los cuales Salazar ha sabido respetar.

“En algún momento estábamos con toda la fiebre del matrimonio y todo esto, pero realmente le bajamos un poquito a la velocidad”, dijo la artista. “Yo he querido tener un hijo, pero como que todas esas cosas, el matrimonio y el bebé, se han ido aplazando, y ahora con todo el trabajo ha quedado ahí”.

Según explicó, no se trata de una presión ni de una urgencia, pero sí de algo que ambos han considerado. “Si se nos da en el camino, claro que sí, pero no es un tema que nos trasnoche”, aseguró. De todos modos, admitió que, aunque le ilusiona la idea, también siente cierto temor.

“Yo me muero por un bebé. Es que obviamente ya uno con 44 empieza a pensar un poco en el tema, pero a mí me da susto, un poco de prevención, un embarazo después de los 40 me da sustico. El embarazo mío con Rafaella no fue fácil”, concluyó.

Así, Marbelle dejó así en claro que el deseo está presente, pero que no hay apuro ni presión para que se concrete.