William Levy es protagonista de múltiples historias en la pantalla, pero esta vez, su papel trascendió la ficción. Tras un episodio que lo llevó a ser detenido en Florida, el actor reveló cómo fueron sus días en prisión y cómo sigue su causa luego de que consiguiera su liberación tras pagar una fianza.

William Levy

William Levy rompió el silencio y contó cómo fueron sus días en prisión y cómo sigue su causa

En los últimos días, la noticia de que William Levy fue arrestado en Weston, Florida, luego de que las autoridades llegaran al lugar por disturbios, llenó titulares. Pero el martes 15 de abril, el actor fue liberado tras pagar una fianza. Al salir, habló con distintos periodistas que se encontraban en el lugar y reveló detalles inéditos de su tiempo en prisión.

Tras comparecer ante un juez, el modelo pagó 500 dólares de fianza y consiguió su libertad; sin embargo, la causa sigue abierta. Según se supo, en los próximos días deberá volver a presentarse ante el tribunal que lo está juzgando para saber si enfrentará sanciones adicionales por su accionar o si conseguirá resolver su futuro sin mayores consecuencias legales.

William Levy

Según el informe que labró la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés), William Levy fue arrestado por comportamiento alterado bajo los efectos del alcohol en un espacio público, generando disturbios y negándose a retirarse del lugar. Por lo que podría enfrentar 60 días de prisión por haber alterado el orden público; a su vez, podría enfrentar hasta un año de cárcel por violar la propiedad privada.

Cabe destacar que, como el actor no posee antecedentes penales, lo más probable es que el juez que lleva adelante su causa opte por una sanción menor, que podría ser desde una multa hasta realizar servicio comunitario.

A pesar de que trató de mantener un perfil bajo, William Levy mantuvo un corto diálogo con los periodistas que se encontraban en el lugar luego de su excarcelación. En un principio se animó a bromear con los presentes y aseguró que durante el tiempo que estuvo en prisión: “hice nuevas amistades”.

Ante las consultas sobre los cargos, explicó que todo fue un malentendido porque él se encontraba con algunos amigos compartiendo unos tragos cuando inició una tensa situación con algunas personas dentro del lugar. “Una discusión con alguien más y me meto en el medio, tratando de evitar que escalara la situación, y el que terminó esposado fui yo”, relató para Telemundo Miami. En la misma línea, aclaró que si bien había tomado alcohol, no se encontraba ebrio: “Sí, me tomé unos tragos, pero no estaba intoxicado”.

William Levy

William Levy reveló cómo fueron sus días en prisión y cómo sigue su causa en medio de especulaciones y versiones cruzadas. A pesar de la polémica que rodea su arresto, el actor decidió enfrentar la situación con serenidad y animándose a bromear, asegurando que se trató de un malentendido que espera se resolverá pronto.

VDV