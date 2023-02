La vida de Wanda Nara es bien conocida por todos y sus historias trascendieron la televisión.

No hay nadie que no se acuerde de aquella tapa de Paparazzi en la que confirmaba ser virgen, además de haber sido vinculada a Diego Maradona porque salió desde su casa en Mar del Plata con ropa interior de él.

Pero antes de ser la empresaria codiciada por cualquier productora, Wanda Nara comenzó en Boulogne con una vida común a cualquier jovencita de 16 años: sus primeros trabajos fueron de niñera, moza , vendedora o en la animación de fiestas infantiles.

Wanda Nara con el calzoncillo de Maradona.

Pero cuando tenía 19, Wanda Nara decidió que lo suyo era la industria del entretenimiento y en 2005 fue parte del elenco del espectáculo Humor en custodia para luego estar junto a Jorge Corona en Corona Rey.

Después de los escándalos mediáticos con Maradona, la consagración fue con Patinando por un sueño en 2007. Sin embargo, su vida dio un vuelco enorme cuando conoció a Maxi López, quien la instalaría en Europa para empezar una nueva vida en 2008.

Wanda Nara y Jorge Corona.

En 2013, finalmente la pareja decidió separarse en medio de diversas infidelidades de López y cuando ya habían nacido Constantino, Benedicto y Valentino López.

La recordada tapa de Wanda Nara en Paparazzi.

En simultáneo Wanda Nara se convirtió en una exitosa empresaria que actualmente negocia los contratos de su marido, Mauro Icardi, con quien confirmó su romance después de su divorcio con Maxi y en medio de un escándalo.

Wanda Nara y Maxi López.

La empresaria tiene su propia marca de maquillajes y trajes de baño, además de ser la encarga de los contratos que Icardi tuvo con el Inter y el París Saint-Germain y el actual Galatasaray.

Wanda Nara habló de su pasado y su vida de lujos: "Soy la de siempre"

Aunque lleva una vida de ostentación y lujos, Wanda Nara asegura que las marcas de primera línea no la desvelan. Días atrás, habló en exclusiva con CARAS donde contó cómo será su futuro en Argentina y cuáles sus proyectos.

"En todos los lugares hay gente con buenas posiblidades económicas. Yo estoy muy expuesta, y veo a cualquier mujer de un jugador de fútbol con ropa espectacular, como también a muchas con Zara o H&M. No creo que una ropa o una marca te definan como persona; sí tengo la posibilidad de comprarme, como le pasa a un montón de mujeres, los zapatos, los bolsos o la ropa que siempre me gustaron. Si es tu plata, tu dinero, no se lo robaste a nadie y te hace feliz, está todo bien. Y muchas mujeres lo ven como lo veo yo", dijo sobre su vida de lujos.

Wanda Nara en una exclusiva producción de CARAS.

"No soy inalcanzable ni mucho menos, puedo tener una vida de princesa pero soy la de siempre. Durante quince años prioricé la crianza de ellos, hoy tengo nenes más grandes que puedo manejar de otra forma y que me permiten reencontrarme con lo que más me hace feliz, que es trabajar. Nunca dejé de hacerlo, porque saqué mis marcas de ropa y de maquillaje, pero yo nací para estar en la tele y es el momento. Y como la televisión argentina no hay, tiene esa competencia minuto a minuto que en otras partes del mundo no se da", aclaró.

Wanda Nara e Icardi el día de su boda.