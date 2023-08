Javier Milei pasó a estar en el centro de la atención otra vez, pero no por sus ideologías políticas, sino por haber confirmado su romance con Fátima Flórez. Sin embargo, en numerosas entrevistas el político dejó en claro que las mujeres son su cuarta prioridad y que jamás entrarían en su casa por un insólito motivo.

El motivo por el que Fátima Flórez jamás conocería la casa de Javier Milei

Además de sus políticas, Javier es una figura que llamó la atención desde el comienzo por la manera en la que decide vivir su vida. Su guía fundamental es su perro Conan, con quien se comunica a través de un medium, y sus mascotas son quienes tienen prioridad dentro de la casa. A su vez, su hermana es la única persona que tiene pase libre para manejar algunas cosas de la vida de Javier.

Sin embargo, la llegada de Fátima a la vida del liberal podría dar un gran cambio en los hábitos del candidato a presidente o, de lo contrario, tener que enfrentarse a los problemas en la convivencia. En numerosas entrevistas, Milei dejó en claro que no es una persona acostumbrada a estar en relaciones estables, ya que las mujeres está cuartas en el puesto de prioridad en su vida.

"A mi casa no entra ninguna mujer. ¡Ninguna! Sólo hay lugar para mi perro. El es el único que tiene todos los permisos, mi casa es su reino. Conan es mi gran compañero", comenzó explicando sobre quién manda dentro de su casa. "Es lógico que a mi las novias no me duren mucho tiempo porque a nadie le gusta estar cuarto en el orden de prioridades de una persona", expresó sobre su lista de prioridades.

Y es que para Javier, primero se encuentran sus perros, en segundo plano la economía y en tercer lugar su trabajo. La relación con Flórez causó asombro en sus seguidores y ahora se siembra la duda de cómo cambiará la vida del político con su compañía, o sino cambiará por completo.

Javier Milei y Fátima Flórez

Según informó Marina Calabró, Karina Milei estaría muy enfadada con esta nueva relación de su hermano ya que podría perjudicarlo de cara a las elecciones generales de octubre. Sin embargo, Javier Milei estableció muy claros sus objetivos y el puesto en el que quedaría Fátima Flórez a partir de todas las declaraciones que realizó a lo largo de los años.