Javier Milei fue el candidato a presidente más votado en las últimas PASO y ahora se vio envuelto en un revuelo luego de que confirmara su romance con Fátima Flórez. A pesar de tener una gran cantidad de votantes a favor, también tiene muchos detractores y Diego Brancatelli es uno de ellos, que no se quedó callado luego de que trascendiera la información de este incipiente noviazgo.

"Me parece muy mal frivolizar la campaña política y un candidato tan peligroso como Javier Milei. No sé si me gusta o no me gusta, no lo analizo porque se que es algo estrictamente campaña electoral y una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso", dijo Diego Brancatelli, muy indignado, en A La Tarde.

Javier Milei y Fátima Flórez

En la nota, Diego Brancatelli habló largo y tendido y fue durísimo con Javier Milei y la propuesta política que presentó desde La Libertad Avanza y también destrozó a Fátima Flórez, asegurando que fue funcional para varias campañas políticas. Sobre esta dupla que podría llegar a gobernar el país, el periodista dijo: "Sería una risa nuestro país".

Por supuesto que desde A La Tarde también se comunicaron con Javier Milei para que de una respuesta a los polémicos dichos de Diego Brancatelli sobre su reciente relación con Fátima Flórez. Desde Whatsapp, el precandidato a presidente no dudó en arremeter contra el periodista y en defender a su actual pareja.

La cruda respuesta de Javier Milei a Diego Brancatelli tras sus polémicos dichos sobre su relación con Fátima Flórez

Luego de presentar la nota que Diego Brancatelli dio hablando de la confirmación del romance entre Javier Milei y Fátima Flórez, en A La Tarde presentaron la respuesta del político. "¿Qué dijo de Brancatelli? 'Es un ser miserable", comentaron en el programa de Karina Mazzocco.

Sin embargo, Javier Milei decidió no darle demasiada importancia a los comentarios de Diego Brancatelli y se dedicó a tirarle puras rosas a su enamorada, Fátima Flórez. "Fátima es la mujer total. Bella, talentosa, inteligente, profunda en análisis, con gran sentido del humor. Trabajadora y espiritual. Te agrego otra cosa: estoy deslumbrado", expresó con mucha sinceridad.

