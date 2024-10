En una entrevista exclusiva con la revista "¡HOLA!", Damián De Santo, el conocido actor argentino y ex conductor de la peña de Morfi, compartió su experiencia durante la cuarentena en Córdoba, donde ha elegido vivir lejos de la ciudad hace veinte años. Desde su impresionante mansión en Villa Giardino, De Santo habló sobre cómo la pandemia lo llevó a reevaluar su estilo de vida y a encontrar un nuevo sentido de paz y tranquilidad.

El actor contó que vive con sus hijos y su esposa Vanina Bilous, quien es bailarina de tango "Vine por primera vez en los 90 y me encantó el lugar. En una de mis escapadas a las sierras me crucé con Georgina Barbarossa y ella me contó que estaba pensando en venirse para este lado. Ahí me pregunté por qué no. Si Héctor Alterio viajaba desde España para trabajar, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo desde Córdoba? Y ese fue el clic", confesó.

De la misma forma comentó que cuando se instalaron con su esposa, en el lugar no había nada y que tuvieron que armar todo desde cero y arriesgarse "Cuando llegamos con la flaca no había nada, era sólo campo. Nunca había hecho un estudio de mercado ni nada por el estilo. Pero con Vani dijimos “hagámoslo”. Gestionamos la instalación de luz, agua, gas… y mientras tanto nos adaptábamos al lugar. También habló de como cambio la vida profesional de ambos con la llegada de sus hijos, aclarando que cuando nacieron Joaquín y Camilo querían estar presentes en la crianza de sus herederos.

De Santo también habló sobre la dificultad de estar separado de su esposa durante la cuarentena. "Fue difícil, pero también fue una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación y encontrar formas de mantenernos conectados a distancia", dijo en la charla con "¡HOLA!".

Así es la impresionante mansión en la que vive Damián de Santo en Córdoba

El actor Damian De Santo ha encontrado su paraíso en Villa Giardino, Córdoba, donde vive en una impresionante mansión que combina la elegancia y la naturaleza. La propiedad, ubicada en el corazón de las Sierras, cuenta con amplias habitaciones y espacios abiertos que ofrecen una vista impresionante de la naturaleza circundante. El estilo arquitectónico es rústico-chic, con materiales naturales como madera y piedra que se integran perfectamente con el entorno.

El interior del sofisticado hogar es igualmente impresionante, con detalles de lujo como chimeneas, techos altos y ventanas grandes que permiten la entrada de luz natural.

Las cabañas cuentan con una pileta climatizada con hidromasaje, pileta al aire libre con vistas impresionantes, el jardín del lugar cuenta con diversos árboles y flores que crean un ambiente tranquilo y relajante "Acá tengo la fortuna de ser dueño hasta donde me da la vista. No me quiero poner romántico ni candoroso, pero en este lugar las puestas del sol son un flash. Y al alba, cada vez que vuelvo de llevar a Camilo al colegio, agarro el mate y termino de ver el amanecer en la sierra. Y no lo puedo creer", confesó en la entrevista con "¡HOLA!".

La ubicación de la mansión de Damián De Santo es ideal para aquellos que buscan privacidad y tranquilidad. Villa Giardino es un pueblo pequeño y pintoresco que ofrece una calidad de vida relajada y en contacto con la naturaleza.



