L-Gante mostró cómo es por dentro el impresionante colectivo con el que realiza sus giras 

L-Gante comenzó el 2022 viviendo un excelente presente laboral. Luego de recorrer varios puntos del país con sus shows y mudarse a una lujosa casa en un barrio privado, el intérprete de “Cumbia 420” compartió imágenes en redes sociales mostrando como es el colectivo con el que realiza sus giras en el interior.

Mientras Elian Ángel Valenzuela se encuentra en el medio de varios escándalos mediáticos, realizó giras en todo el país presentando sus shows. En su cuenta de Instagram, el cantante popular compartió las comodidades que tiene el gran autobús.

El artista publicó una historia de Instagram donde se ve a su pareja, Tamara Báez junto a la pequeña Jamaica delante del colectivo. El rodado cuenta con una gigantografía de L-Gante y la característica frase “420”.

Según reveló el portal Gente, el colectivo de L-Gante cuenta con dos pisos, un cuarto privado con una cama de dos plazas, un baño, un placard para guardar su ropa, televisión y un mini bar.

L-Gante se confesó con Moria Casan y contó que carrera le gustaría estudiar:

L-Gante se confesó con Moria Casan. Allí el cantante habló con la diva develó misterios de su vida, entre esos, sus ganas de continuar estudiando y realizar estudios universitarios.

"¿Qué te gustaría hacer?", le preguntó la One. "Me gustaría Medicina, un poco de leyes también como para estar completo porque... Hay bastantes carreras que me interesan. Pero bueno, el primer paso es estudiar (para terminar el colegio)", explicó.

"Estás en un gran umbral de creatividad, estás para que explotes en todo lo que quieras hacer. Está bueno", lo felicitó Moria. Finalmente, súper humilde, L-Gante cerró: "Estoy cumpliendo mi sueño y una vez que ya se haya cumplido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir, tener más conocimientos, estudiar. La vida sigue".

