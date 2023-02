Cómo está hoy el niño de “Two and a Half Men”

“Two and a Half Men” es la serie favorita de grandes y chicos, salió al aire en la década del 2000. Sin dudas está enmarcada como una de las grandes "sitcoms" de la historia de Warner Bros. Angus T. Jones es el actor que protagonizaba al pequeño Jake Harper, cuando empezó las grabaciones tenía 10 y cuando finalizó 22 años.

La serie estuvo doce temporadas al aire, desde 2003 hasta 2015. Inicialmente, estuvo protagonizada por Charlie Sheen, Ashton Kutcher (las últimas cuatro temporadas), Jon Cryer y Angus Turner Jones.

En su momento el actor quiso abandonar la serie porque el libreto no se ajustaba a sus creencias religiosas, desde la producción intentaron retenerlo y quedaron en un acuerdo que tendría menos participación. Sin embargo, no le gusto como su papel de un niño inocente fue involucrándose con el consumo de drogas. Al final sus principios y valores pesó más y decidió alejarse de la serie: “Te llena la cabeza de porquerías. No la vean. Dejen de verla”, dijo en su entonces.

Hoy, con 29 años, su apariencia física cambio abruptamente, está ocupado en causas benéficas, ayudando a niños que sufren abusos y pasa todo su tiempo estudiando teología y especializándose en el judaísmo. Angus no volvió a la actuación y por ahora no está en sus planes regresar.

Falleció la actriz de Two and a half men, Conchata Ferrell

Una triste noticia sacudió al mundo del espectáculo al conocerse la muerte de la actriz Conchata Ferrell, conocida por su papel de Berta en la serie Two And A Half Men.

La intérprete, de 77 años, murió este lunes tras sufrir un paro cardíaco. Estuvo acompañada por sus familiares más cercanos, según confirmó su publicista al sitio Deadline.

En mayo pasado, Farrell había sido internada luego de sufrir una descompensación en su casa y estuvo más de un mes en cuidados intensivos. Según relató su esposo, Arnie Anderson, al sitio TMZ, la actriz fue trasladada a un centro de rehabilitación donde se la conectó a un respirador y se la sometió diariamente a diálisis.

La situación se tornó más grave por la pandemia del coronavirus y los protocolos que impedían al esposo de Ferrell visitarla en el hospital.

Tras conocerse la trágica partida de la artista, Charlie Sheen, su compañero en Two and a Half Men, expresó su dolor en las redes sociales: "Un amor absoluto. Una profesional consumada. Una amiga genuina. Una pérdida dolorosa e impactante. Berta, tu capacidad para cuidar de una casa era discutible, pero tu don para cuidar de la gente fue perfecto".