Denise Richards, la ex de Charlie Sheen, fue víctima de un atentado

Denise Richards, la expareja de Charlie Sheen y madre de sus dos hijos, fue víctima de un atentado mientras conducía su auto.

Todo aconteció cuando la actriz viajaba rumbo a un estudio de filmación donde está preparando su próximo proyecto, cuando su coche fue tiroteado. Aaron Phypers, el actual marido de la artista, era quien estaba al volante cuando pasó este desesperado momento que causó incertidumbre.



Denise Richards y su esposo. Fuente: Instagram.

De acuerdo a lo que informó la revista People, Phypers se dio cuenta de que una furgoneta las estaba siguiendo y luego se puso a su mismo nivel. El hombre que iba en este vehículo comenzó a discutir con el marido de Denise, quien luego de unos minutos de discusiones y pedidos de disculpas, aceleró. Fue entonces cuando el conductor de la furgoneta disparó contra el auto de la pareja.

Pese al susto y nerviosismo, la pareja no resulto herida y ella "decidió continuar con el rodaje de Angels Fallen: Warriors of peace", informaron fuentes cercanas a la mencionada publicación.



Según los trascendidos, la pareja cree que el ataque se debe al coche de alta gama que estaban conduciendo.

Quién es Denise Richards

Denise Richards es una actriz y recordada por su papel de Chica Bond en The World Is Not Enough y también por la película Wild Thigs en donde protagonizó una mítica escena junto a Neve Campbell (Scream).

La artista portada de varias publicaciones a lo largo de su carrera en los 90 y parte de los 2000. En esa etapa, la actriz comenzó un romance con Charlie Sheen que luego fue seguido por el escándalo y la polémica. Entre 2008 y 2009 se emitió el reality Denise Richards: It's complicated, donde se conoció un poco sobre su complicada vida tras la ruptura con Sheen, quien es padre de sus dos hijas: Sam y Lola Rose.



Actualmente, la expareja mantiene una relación estable y juntos se dedican a criar a sus hijas preadolescentes.