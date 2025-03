Después del fuerte escándalo en el Chateau Libertador que protagonizó Mauro Icardi con Wanda Nara y sus hijas, Francesca e Isabella, la hermana del jugador se expresó duramente en redes. A través de X, Ivana Icardi destrozó a su ex cuñada, defendió a la China Suárez como nueva novia del futbolista y también disparó contra Andrés Nara.

En una serie de tweets, la ex participante de Gran Hermano no dudó en expresar su opinión sobre los nuevos sucesos de la relación entre Mauro y Wanda, las declaraciones del padre de la mediática y el lugar que ocupa la China en su familia.

Ivana Icardi salió al cruce para defender a Mauro Icardi y soltó una acusación contra Wanda Nara

A través de las redes, Ivana Icardi dejó en claro lo que piensa de los últimos hechos que se viralizaron entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y no solo volvió a demostrar su apoyo a su hermano, sino que aseguró que la mayor de las Nara lo “macumbeó” y sumó haberla pasado mal con la mediática.

“Ahora ya se imaginan lo que viví”, inició la hermana del santafesino. “A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta que utilizan la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo, aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio”, sumó en otro tweet como es su costumbre cada que ocurre una nueva situación con su ex cuñada.

A los segundos inició un hashtag en favor del jugador, “#JusticiaParaMauroIcardi” escribió la mediática y agregó que “siempre voy a defender a mi familia, a cualquiera, aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten”.

No solo apuntó contra la conductora, sino que defendió a su actual cuñada, la China Suárez y agregó que “también la voy a defender. ¡Lo que hacen con ella mediáticamente, es nefasto!”. Desde un principio, Ivana demostró su apoyo a la madre de Rufina, Magnolia y Amancio y dejó al descubierto el mal vínculo que tuvo siempre con la madre de Francesca e Isabella.

“Hermosa mujer, que tiene que aguantar un acoso constante inexplicable y que se la banca. Siempre la veo dándole un amor increíble a su familia, sobre todo a sus niños. Eso habla muy bien de ella y se nota que no lo hace para las redes”, había señalado en una oportunidad anterior cuando fue consultada sobre la China por un seguidor.

No solo disparó brutalmente contra la empresaria, sino que después de las declaraciones de Andrés Nara en los medios también expresó su opinión sobre él. “Este viejo garca igual a la hija se perdió la mitad de la historia? La otra le fue infiel mil veces a mi hno y la que tiene la culpa es la China? Cuando dejó a ML (por Maxi López) y lo macumbeó a mi hno para que esté con ella, no veía a nadie quejándose de que él conviva y mantenga a otros niños”, escribió en un mensaje que generó una gran polémica.

La polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sumando personajes que se ubican de un lado u otro, e Ivana Icardi volvió a aprovechar la oportunidad de pegarle a su ex cuñada y defender a su hermano, pese a que los hechos demuestran que la situación del futbolista no es la mejor, ya que no puede ver a sus hijas por una orden de restricción con posibilidad de terminar preso.

MVB