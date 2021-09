“Con vos a todos lados”: La romántica declaración de Coscu a Luciana Salazar

Luciana Salazar ya no estaría sola. En los últimos días los rumores de romance con el streamer argentino Coscu se hicieron cada vez más fuertes y, fueron avivados, por los comentarios que se dejan en Twitter los protagonistas.

“Hoy me entere lo de Tinelli en twitch y quiero escribir algo: Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli, pero que el venga a twitch es un avance para todos. Por cosas como esta, cada vez es más claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego", escribió el joven sobre la noticia de que Marcelo Tinelli planea incursionar en Twitch.

El ida y vuelta en Twitter entre Luciana Salazar y Coscu.

Hasta ahí todo normal, pero fue el mensaje de Luciana Salazar el que dejó en evidencia que entre la actriz y el streamer hay más que solo buena onda. "¿Nunca vendrías a la TV? ¿Ni aunque yo te invitara a bailar?", escribió ella. A lo que el respondió, con un GIF de Leo Messi: “Con vos a todos lados”.

Luli redobló la apuesta, ante semejante respuesta, y contestó con dos emojis: un corazón y una carita sonriente. Mientras los followers de ambos comentaban al respecto, Coscu respondió: "¿En serio creés que me vas a ver bailando?", a lo que la actriz remató con un: "¡¡Espero que si!! Porque yo me lo tomé muy a pecho lo que me pusiste".

¿Quién es Coscu?

Su verdadero nombre es Martín Pérez Disalvo, tiene 29 años, nació en La Plata y vive en Nordelta, muy cerca de Luciana Salazar.

Es youtuber, influencer y streamer; y tiene más de 71 millones de visualizaciones en Twitch, red que los catapultó a la fama.

Es amigo de Leo Messi y Bizarrap, y hace poco más de un mes fue vinculado con Flor Vigna, rumor que ambos desmintieron.

Hoy, estaría viviendo un apasionado romance con Luciana Salazar, quien habría encontrado en el streamer una razón para volver a amar.