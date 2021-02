La feroz reacción de Marina Calabró ante la condena de Fabián Rossi: "Desde el minuto cero supe que era culpable"

Fabián Rossi, el ex marido de Iliana Calabró y padre de sus 2 hijos, fue condenado a 5 años de prisión en una causa de lavado de dinero, que se conoció como "La ruta del dinero K".

Marina Calabró fue la primera de la familia que, en esta instancia, se refirió al caso. En diálogo con "Hay que Ver", la periodista ayer se manifestó: "La condena de ayer fue remover un montón de cosas que vivimos en aquel 2013 y fueron durísimas. Me distanció de mi hermana porque siempre estuve parada en el mismo lugar. Siempre sostuve lo mismo y eso me deja tranquila, pero todo esto es remover aquello y es un impacto para mis sobrinos, pero celebro que de tanto en tanto la justicia funcione", comenzó la periodista quien continuó:

"Esto es algo que la justicia nos debía. Finalmente habló la justicia y al menos yo es lo que estaba esperando. Yo no puedo defender algo que no sé, en algo en lo que no creo y por ende me paré siempre en el mismo lugar que fue esperar a que hablara la justicia y que todo lo que había mostrado Lanata fue contundente".

El caso fue en 2013 cuando una investigación a cargo del programa que conducía Jorge Lanata PPT en canal 13, mostraba a Rossi junto a otras personas vinculadas al gobierno de entonces, en diferentes maniobras con importantes sumas de dinero dentro de una escondida financiera.

Cada día iba tomando más fuerza el tema de que era lavado de dinero y finalmente se lo apodó como la ruta del dinero K, de la que Rossi formaba parte.

Paralelamente su esposa por más de 20 años, Iliana Calabró, con quien tuvo 2 hijos, participaba del Bailando por un sueño y lejos estaba de saber qué hacía su marido. Al mismo tiempo se descubría que El Rossi tenía una familia en Panamá donde incluso tiene otro hijo. Iliana, al principio y confiando ciegamente en su marido salió a defenderlo, pero con el tiempo y los hechos contundentes, todo salió a la luz.

Marina continuaba su relato: "También ella revisó su posición, se divorció y tomó distancia y tampoco tiene diálogo con él ni lo quiere tener. Hizo un laburo interno y personal. Se corrió el velo y pudo ver las cosas con mas claridad. Nosotras recompusimos nuestra relación y nos adoramos pero para mi no fue fácil. Fui acusada por eso", confesaba emocionada y culminaba.

Tras el divorcio, Iliana pudo recomponer su vida y ya se recuperó de la angustia enorme que la tuvo como protagonista involuntaria, en ese entonces.

"Celebro que la justicia se haya expedido. Yo a Lanata le creí y no me podía parar en otro lugar y mi viejo que era fan de Lanata también le creyó. Encontrarse con esa verdad fue fuerte", cerró Marina.

Finalmente la justicia dio su veredicto y Lázaro Baez, líder de la banda fue condenado a 12 años de prisión en tanto que El Rossi junto a Leonardo Fariña, ex esposo da Karina Jelinek y Federico Elaskar fueron condenados a 5 años de prisión efectiva.