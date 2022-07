Confirman quién es la nueva novia de Leo Sbaraglia: "Se parece a su ex"

Leo Sbaraglia presentó oficialmente a su nueva novia y se mostró por primera vez en un evento con la actriz Julia Konrad.

La noticia la confirmaron en Socios del espectáculo, donde Luli Fernández dio detalles del romance. "Desde que se divorció de la madre de su hija que no se lo ve en algo serio. Es un ganador tremendo”, dijo la modelo.

Confirman quién es la nueva novia de Leo Sbaraglia

"Comparten salidas juntos y ya se muestran públicamente. El lunes estuvieron en un teatro under viendo y se dejaron fotografiar. Tiene un aire bastante parecido a la ex de Leo”, agregó la panelista remarcando el parecido de la nueva novia de Leo Sbaraglia con la anterior.

Julia, la nueva novia de Leo Sbaraglia.

Julia tiene 31 años y es una actriz brasilera, destacada por su activismo feminista. La morocha protagonizó a Gabriela, en la serie de fantasía de Netflix, Invisible City, de Carlos Saldanha, y por su papel como Pepita en la serie nominada al premio Emmy Internacional One Against All.

Julia tiene 31 años y es una actriz brasileña.

Leo Sbaraglia habló de su dolorosa separación

Tiempo atrás, Leo Sbaraglia habló de su separación con Guadalupe Marín, la mamá de su única hija.

"Creo en el amor y tengo esperanza de que el amor es cada vez más hermoso. Y a medida que uno va creciendo es cada vez más profundo y verdadero", dijo en PH en 2021.

"Nos llevamos bien con la mamá de mi hija. Hacemos lo posible los tres, incluso mi hija, por llevarnos bien. Incluso por ir encontrando por dónde sigue el proyecto, que también ese es otro acto de amor. Seguir una familia, sin vivir todos juntos", aclaró.

Leo Sbaraglia y Guadalupe Marín.