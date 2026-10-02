Confirmaron los motivos de la separación del Chato Prada y Lourdes Sánchez: "Obviamente es muy triste"

La relación de Lourdes Sánchez y Pablo “El Chato” Prada llegó a su fin después de 16 años juntos. Ángel de Brito fue quien confirmó la separación al aire de LAM y contó que habló personalmente con el productor para conocer cómo estaba atravesando este momento, ya que además de haber trabajado con él durante más de dos décadas, mantiene una amistad con ambos.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Según relató el periodista, la ruptura estuvo atravesada por una infidelidad que el conductor habría descubierto tiempo atrás. En ese contexto, señaló a un joven de 27 años oriundo de Corrientes, como la persona con quien la bailarina estaría manteniendo una relación desde hace aproximadamente cuatro meses.

Ángel de Brito confirmó la separación del Chato Prada y Lourdes Sánchez

“Finalmente están separados después de, creo, 16 años de relación, más o menos”, expresó Ángel de Brito al comenzar a contar la noticia en LAM. El periodista explicó que no se trataba de una información que simplemente hubiera recibido de terceros, sino de una situación sobre la que había hablado directamente con El Chato Prada.

Ángel de Brito confirmó la separación de la pareja

“Obviamente es muy triste para los dos, para mí también, porque soy amigo de ambos y me toca contarlo hoy”, sostuvo el conductor. Además, contó que se reunió a almorzar con el productor y que quiso saber personalmente cómo se encontraba: “Le pregunté cómo estaba, porque lo vi muy mal”, relató sobre ese encuentro.

Qué habría provocado la ruptura entre Lourdes Sánchez y El Chato Prada

De acuerdo con la información que reveló Ángel De Brito, el quiebre habría estado relacionado con una infidelidad de Lourdes Sánchez. El periodista aseguró que ella estaría en una relación con Fran Liotta, un joven de 27 años oriundo de Corrientes, desde hace alrededor de cuatro meses. También mostró imágenes del joven durante la emisión de LAM.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada junto a su hijo Valentín

La situación habría ocurrido en un contexto en el que Lourdes se encontraba instalada en Corrientes por su trabajo como directora del Instituto de Cultura de la provincia, mientras El Chato permanecía en Buenos Aires junto a su hijo, Valentín. Según el presentador, este descubrió tiempo atrás la relación y el hecho terminó dañando el vínculo: “El tema es que esto obviamente terminó dañando el vínculo, y sobre todo esta infidelidad que descubrió el Chato”, aseguró.

La contundente explicación de Lourdes Sánchez sobre la crisis

Después de que Ángel De Brito hiciera pública la separación, Lourdes Sánchez se comunicó con él de manera privada para contarle cómo estaba atravesando la situación. Su mensaje puso el foco en un desgaste que, según su propia versión, no habría comenzado recientemente: “No estoy triste, estoy triste por Valen. Hace años estábamos tratando de remontarla. Vivía en una agonía”, le escribió la bailarina.

Lourdes Sánchez reveló qué es lo que más le duele en este proceso

De esta manera, Lourdes Sánchez planteó que la ruptura era el resultado de un proceso que la pareja venía atravesando desde hacía tiempo y que el bienestar de su hijo Valentín ocupa ahora un lugar central para ella. La separación de la pareja el pone así punto final a una relación de 16 años, después de una historia compartida que también incluyó la llegada de su hijo y distintos momentos de su vida familiar.