Rompió el silencio Paula, la mujer que denunció a Joaquin Levinton: qué dijo

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas, habló públicamente por primera vez y describió las situaciones que, según su testimonio, habría atravesado durante los cinco años en los que mantuvo un vínculo con el cantante de Turf.

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton contó cómo fue su vínculo con el músico y el episodio de extrema violencia que habría vivido

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton brindó una entrevista telefónica al programa A la Barbarossa, emitido por Telefe y conducido por Georgina Barbarossa. Allí se refirió a la presentación realizada ante la Justicia y relató distintos episodios de violencia física y psicológica. Durante la conversación, además, rompió en llanto al explicar las consecuencias que esas experiencias habrían tenido en su vida.

Joaquín Levinton//Instagram

“Yo hice la denuncia para dar mi testimonio de lo que me pasó durante todo este tiempo que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí. Me vi obligada a hacer cosas. Me trató de ahorcar en diferentes situaciones cuando me quería ir de la casa”, contó Paula durante la entrevista.

La denunciante explicó que el vínculo no era formal y que Joaquín Levinton mantenía relaciones con otras mujeres. “En el año 2015 al 2020 tuve una relación. No era la pareja formal. Así como estaba yo, él tenía 10 chicas más con las que se veía. Yo me veía esporádicamente durante cinco años. Él nunca me mostró ni me hizo pública. Éramos vecinos en el Abasto”, relató.

También, Paula describió el estado en el que, según su versión, se encontraba Levinton durante ese período. “Él estaba en su peor momento. Hecho un trapito, todo drogado. Joaco tiene varios problemas de adicción. Es una persona sin escrúpulos que pierde el control de lo que hace. Yo fui una de sus víctimas”, sostuvo.

Joaquín Levinton//Instagram

Además, sostuvo que habría sido presionada para tomar drogas y filmar videos. “Fueron los peores cinco años de mi vida. Me obligaba a consumir con él y me obligaba a grabar películas, tipo cinematográfico, pero pornográficas a la vez, diciendo lo que tenía que hacer. Yo estaba superenamorada de él y hacía todo lo que él decía que haga”, reveló. En otro pasaje de la entrevista, contó que se recuperó de las adicciones con asistencia profesional: “Sola pude salir adelante. Estuve en tratamiento”.

La mujer recordó una situación angustiante cuando intentó retirarse de la casa del cantante: “Cuando me quería ir, él se enojaba. Una de esas veces me agarró del cuello y me dijo: ‘De acá no te vas, hija de puta’. Yo tenía mucho miedo, pero me escapaba”, expresó la denunciante y expuso: “Ese fue un episodio, pero yo lo seguía viendo normal”.

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton contó detalles de los aberrantes videos que él cantante la habría obligado a filmar

Paula afirmó que Joaquín Levinton la habría hecho filmar videos sexuales y que habría sido filmada junto con otras mujeres y que esas experiencias le dejaron secuelas y también habrían existido registros fílmicos hechos sin su consentimiento. “Conmigo y otras mujeres más me hacía hacer películas eróticas, como ‘La inquilina’. Nos filmaba manteniendo relaciones sexuales. Cosas muy feas que me quedaron marcadas. Me hicieron un daño psicológico tremendo”, expresó.

Joaquín Levinton//Instagram

La denunciante de Joaquín Levinton manifestó la angustia que le genera la situación.“Ahora estoy muy triste y muy desamparada. Quiero que mis abogadas puedan hacer que le incauten los dispositivos a Joaquín para que salga toda la verdad, no solo mis videos, de otras mujeres, y hasta puede haber menores. Es bastante delicado. Es un monstruo y le tengo mucho miedo”, dijo.

Asimismo, pidió justicia por ella y por otras víctimas. “Es una mochila que no me la puedo sacar de encima. Me da impotencia que la gente lo ame, es lo peor que hay. Tiene que haber una pena. No puede hacer lo que quiere con la gente y menos con mujeres y menores”, remarcó y aclaró: “En las películas que hacía yo no había ningún menor”.

La denuncia fue radicada el 28 de septiembre de 2026 y quedó a disposición de la Justicia. De acuerdo con el parte policial, Paula afirmó que mantuvo una relación con Joaquín Levinton entre 2015 y 2020 y señaló presuntos hechos de violencia, abuso sexual, amenazas y coerción. La causa quedó bajo investigación en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.