Lourdes Sánchez y el Chato Prada mostraron las mejores fotos de la Primera Comunión de su hijo Valentín

Para Lourdes Sánchez y el Chato Prada, este último sábado de agosto fue una jornada muy especial. Su hijo Valentín, de 9 años, recibió la Primera Comunión, un momento significativo que la familia decidió compartir con sus seguidores a través de las redes sociales. La pareja publicó un emotivo álbum de fotos en el que se pudo ver al pequeño durante la ceremonia y rodeado de sus seres queridos, en una celebración cargada de emoción y significado para toda la familia.

Así fue la primera Comunión de Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada

Este sábado 29 de agosto, Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada, tomó su Primera Comunión y vivió uno de los momentos más especiales de su infancia. Como era de esperarse, sus padres registraron distintos momentos de la jornada en sus cuentas de Instagram, donde compartieron la intimidad de la ceremonia y la alegría de toda la familia por acompañarlo en este importante paso religioso.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada | Instagram

La ceremonia se llevó a cabo en el Instituto Parroquial San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Allí, la bailarina y el productor capturaron distintos momentos del sacramento y, una vez finalizada la misa, se fotografiaron junto a Valentín en las inmediaciones del templo, felices por haber compartido juntos una fecha tan significativa. "Feliz primera comunión amor de mi vida", escribió orgullosa de este gran paso.

Para la ocasión, el pequeño lució un look clásico y elegante: camisa blanca, corbata bordó con matices en verde oscuro, pantalón sastrero gris, cinturón negro y zapatos negros. Entre sus manos llevó un rosario blanco, uno de los detalles que completó su atuendo para recibir el sacramento.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada en la iglesia con sus papás | Instagram

El Chato eligió una camisa clara desabrochada, campera oscura, pantalón de jean negro y borcegos al tono. Lourdes, en cambio, apostó por un conjunto sastrero monocromático en marrón claro, que combinó con una polera básica color chocolate, manteniendo una estética sobria y elegante para acompañar a su único heredero.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada con su rosario de comunión | Instagram

Lourdes Sánchez compartió todos los detalles de la Primera Comunión de su hijo

Minutos antes de llegar a la iglesia, Lourdes Sánchez también compartió un divertido momento junto a su hijo durante el viaje en auto. En las imágenes se pudo ver a Valentín en la parte trasera del vehículo, mientras ambos protagonizaban un momento de complicidad y bromas. “Farmeando Aura”, escribió la bailarina sobre el video que publicó en sus historias de 24 horas.

Valentín, el hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada sosteniendo la vela de comunión | Instagram

Luego de la ceremonia llegó el momento de celebrar en familia. La experta en danza se mostró feliz al cortar la torta de comunión, que mantuvo una delicada estética: estaba compuesta por varias capas de bizcochuelo de vainilla rellenas con crema y cubierta con fondant blanco. En la parte superior se destacaba una gran cruz dorada, acompañada por dos macarons en tonos claros.

Lourdes Sánchez cortando la torta de comunión de su hijo | Instagram

Valentín es el único hijo de Lourdes Sánchez y el Chato Prada. El pequeño nació el 9 de octubre de 2016 y, desde entonces, sus padres suelen compartir algunos momentos de su crecimiento con sus seguidores. En esta oportunidad, la familia se reunió para acompañarlo en una fecha especial, rodeada de detalles vinculados a la fe, como los souvenirs: pulseras azules con una medallita de San Benito y estampitas con la imagen de Jesús, el Buen Pastor, que fueron entregados a los invitados como recuerdo de esta ceremonia tan significativa.