De la confusión con Tini Stoessel a las cartas de De Paul: todas las perlitas de Susana Giménez en su primer programa

Susana Giménez volvió a la televisión argentina, y fue un regreso que dejó grandes recuerdos para los espectadores. La diva alcanzó los 15 puntos de rating, y las redes sociales hicieron tendencia su nombre. Sin embargo, no hay programa de Susana Giménez sin sus perlitas. La conductora protagonizó icónicos momentos con sus invitados: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y María Becerra... y Tini Stoessel, aunque no estuvo en el programa.

Todas las perlitas de Susana Giménez en su primer programa

"Susana siendo Susana"; "Primer programa y ya tenía que mandarse una"; "Creo que le gustó" y "No, Susana. No es por ahí", fueron algunos de los comentarios que expresaron la diversión de los usuarios por ciertos momentos de la conductora. Susana Giménez se caracteriza por su autenticidad y carisma, lo que la llevó a protagonizar inéditas situaciones durante las entrevistas.

Una de ellas fue la primicia de Leandro Paredes. Ella no pudo guardárselo, y lanzó una noticia esperada por todos los televidentes: el campeón del mundo espera su tercer hijo. “¿Vos estás casado esperando un bebé?”, preguntó la conductora, con espontaneidad. Entre risas, Paredes confirmó la noticia: “Sí, no lo había contado todavía”. El estudio estalló de emoción y gracias, mientras Susana intentó disculparse: “Ay, perdón, a mí me lo dijeron”.

Sin embargo, Paredes no fue el único que vivió la torpeza de Giménez. Al momento de la entrevista con María Becerra, la conductora se confundió a la cantante con Tini Stoessel. “Estás trabajando muchísimo, ¿Empezás una gira por Europa? ¿Y primero cantaste con Coldplay, no?”, expresó, en un intento de elogiarla. Ante esto, la Nena de Argentina no pudo guardarse las risas, y el estudio comenzó a negar. Al darse cuenta de su error, Susana se justificó: “Yo estaba afuera, acuérdense que yo vivía en el campo”.

Rodrigo de Paul no fue la excepción dentro del programa, y vivió en carne propia la autenticidad de la conductora. El campeón del mundo abrió su corazón y contó lo enamoradizo que es en las relaciones. “Me gusta mucho escribir cartas de amor”, reveló. Sin embargo, Susana se esperaba otra cosa y lanzó un comentario que sorprendió al ex de Tini: “¡Cartas de amor es más fácil! Yo pensé que libros”. La tribuna explotó de risas, y las redes sociales se apiadaron del futbolista, que había intentado mostrar su faceta más romántica.

Otra perlita de Susana Giménez fue, también, con De Paul y Paredes. Ambos futbolistas protagonizaron un sketch con la diva, y luego se sentaron en el living a charlar con ella. Ella no pudo guardarse un comentario sobre el físico de ambos, y todas las redes sociales coincidieron con ella. "Tuve el placer de hacerles masajes en las gambas, que las tienen... mirá, las piernas es como abrazar la columna de la catedral", expresó. Ambos futbolistas se sorprendieron y no pudieron guardarse las risas.

La realidad es que la Selección Argentina entrena todo lo que puede para llegar en la mejor forma a los partidos. Sin embargo, también tienen sus momentos de emprendimientos personales. Susana intentó destacar esto, pero volvió a generar un gracioso momento que se replicó en redes. “A mí me dijeron que el perfume de Messi es riquísimo y que a ustedes les gusta”, les dijo la conductora. Las caras de confusión de ambos futbolistas provocaron risas en el estudio y en redes sociales.

“A mí me gusta mi perfume”, aclaró Paredes, mientras que De Paul bromeó “Tampoco porque sea Messi nos tiene que gustar todo”. Ante esta reacción, Susana se defendió de que eso le habían dicho desde producción, por lo que Rodrigo continuó: “Los muchachos huelen bien en general. Leo tiene un buen perfume”.

El regreso de Susana Giménez a la televisión argentina fue un éxito rotundo, y dejó grandes momentos para todos los fanáticos. Con la participación de Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y María Becerra, se generaron intercambios llenos de risas, llantos y emociones diversas. La diva volvió, y las redes sociales están expectantes por más situaciones icónicas como las vividas.

A.E