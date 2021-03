La desgarradora despedida de la China Suárez a su amiga Sofía Sarkany

Devastada y triste, la China Suárez, una de las amigas íntimas de Sofía Sarkany, agarró sus redes sociales para despedirse de la diseñadora.

Con un video en donde se la puede ver a la diseñadora , bailando sonriente y con los comentarios de la actriz.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura que me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", comenzó diciendo la pareja de Benjamín Vicuña.

"Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi Ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas, pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", escribió la actriz, con el dolor de la partida de Sofía Sarkany.

Ricky Sarkany a su hija Sofía: "Hasta la eternidad sería poco para compartir con vos"

A primeras horas del día de hoy, Ricky Sarkany se despidió de su hija mediante las redes sociales. El diseñador escribió una extensa carta para Sofía.

La joven había trabajado durante unos años junto a su padre para la famosa marca que lleva su nombre y más tarde, lanzó su propia firma. Primero había diseñado una cápsula y más tarde lanzó la propia: "Sofía Sarkany."

"Popi. Gracias por enseñarnos junto a Gracielita a ser Papás, por darme la oportunidad de ser por un corto tiempo tu maestro y a partir de ahí, tu alumno y admirador. Tu eterna sonrisa y bondad. Si la vida se midiera en períodos de tiempo, hasta ha eternidad sería poco para compartir con vos. Si la vida se mide en felicidad, sueños y pasión, superaste el límite máximo. Gracias por incorporar a la familia a Tomy, el hijo varón que siempre soñamos y por, junto a él, traer al mundo a Felix", comenzó diciendo Ricky.

"Pintaste tu mundo de felicidad y amor. Repetias que tenias miles de sueños pero que preferías no tener expectativas... tu filosofía que te permitió disfrutar libremente de la vida. Siempre hiciste sólo lo que tu corazón decía que te haría feliz. Y así nos hiciste felices a todos. Tuve el inmenso privilegio de que seas una de nuestras hijas. El orgullo de decir : Soy el papá de Sofia. Marcaste el camino a tus hermanas que también me enseñan cada día. En familia y más unidos que nunca te acompañamos en la última etapa ... donde todo fue amor a través del brillo de tu sonrisa que mantuviese hasta en momentos críticos .Te vamos a extrañar. Estás y estarás siempre en nuestros corazones. Papá!", escribió.

Además, junto a la carta agregó una foto de Sofía pequeña y una agradecimiento: "Gracias a tus tíos, primos, amigos de fierro, al Dr Roberto Reussi, a Daniel H. , a Patricia C, a la hermosa familia de tu marido, que hicieron de los últimos años, una etapa sensiblemente feliz".