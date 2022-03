Connie Ansaldi recordó un emotivo momento junto a Gerardo Rozín

Gerardo Rozín transita horas complicadas en su salud. En medio de esta difícil situación, Telefe emitió un comunicado en donde precisaron algunos detalles sobre cómo están las cosas.

"Hola a todos. Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber. Muchas gracias", escribieron.



Tras la información revelada y con todo pendientes por el conductor de "La peña del Morfi", Connie Ansaldi se volcó a sus redes sociales y recordó el momento en que su colega le hizo una difícil confesión.

"Hace dos meses me encontré con Rozín. Le pregunté como estaba y me dijo 'muy enfermo'. 'No te preocupes' le dije 'todos estamos un poco enfermos'. 'Si, pero algunos más que otros', me respondió. Le di un abrazo y le dije 'todo va a estar bien'. Porque es lo que creo. Que al final todo está bien", escribió la periodista en su cuenta de Twitter sobre el último encuentro que tuvo con el conductor.



El mensaje de los famosos a Gerardo Rozín

Varios periodistas y artistas dejaron mensajes en sus redes para pedir por la salud de Gerardo Rozín.

"Querido Gerardo... toda la fuerza y energía para vos y tu familia! Sos generoso, apasionado... buen tipo... Todo mi cariño para vos en este momento", escribió Lali Espósito en Twitter. Marcelo Tinelli usó la misma vía: "Cadena de oración por Gerardo Rozín".



Por su parte, Karina Jelinek se manifestó por Instagram y señaló junto a una foto del periodista: "Mucha fuerza! Con vos hicimos mis caras de sorpresa, enojada... Me divertí mucho"