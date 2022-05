Connie Ansaldi y Mariana Genesio Peña hablaron de Facundo Arana tras la polémica con Gaetani

Tras las fuertes declaraciones de Romina Gaetani contra Facundo Arana en el tiempo en que trabajaron juntos en la novela "Noche y día", mucho se ha dicho sobre la actitud del actor frente a sus compañeros de trabajo, especialmente en mujeres, ya que Maju Lozano también se refirió a ciertos cruces con el artista.

En medio de esta polémica Arana decidió romper el silencio y aclarar: "Buenas noches. A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir el patrocinio del estudio del Dr. Fernando Burlando. Gracias", dijo indicando que todo este escándalo se llevaría por una vía judicial.

Mientras la polémica sigue en alza, Connie Ansaldi salió a respaldar a Facundo, quien es su amigo desde hace 20 años. "A mí no me van a contar como sos. Ni que clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar que batallas propias has librado ni las que has ganado para otros. Tampoco me pueden decir con que poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos", comenzó en un extenso texto que publicó en Instagram.

"Pobres de aquellos a los que les tienen que contar quién sos ya que ellos no pueden contar con vos. Ni siquiera sé si cuentan con si mismos", continuó Ansaldi. "Es un orgullo para mí publicar estas fotos en este momento para recordarte y recordarles a todos, que sos mi amigo. Y que te quiero mucho", finalizó.

La palabra de Mariana Genesio Peña sobre Facundo Arana

Mariana Genesio Peña también quiso darle su apoyo al actor con quien trabajó en 2019 en la ficción Pequeña Victoria.

"Solo paso por acá para recordarles que @facundoaranatagle es de los compañeros de trabajo más respetuosos y cariñosos que conocí. Compartí con él meses de trabajo, horas, días enteros de filmación en un estudio y en exteriores, y siempre, siempre lo vi ser generoso y cálido con todas y cada una de las personas dentro y fuera del set", dijo.

"El único que llama por teléfono a sus compañeros para saber cómo están, si necesitan algo, si puede ayudar, para compartir una idea, dar y/o pedir un consejo. Sólo eso. Nadie me pidió que cuente esto. Y no voy a dar ninguna opinión de nada. Me dieron ganas de contar esto porque lo siento. Facundo es una gran persona #PequeñaVictoria #Antemma", aclaró Genesio Peña.