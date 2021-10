Walter Javier, más conocido como La Queen, nació un 1º de febrero de 1998 y su familia biológica lo abandonó en un Hospital de Lanús. Reina, una enfermera de la institución lo rescató y su amiga Nélida, luego de luchar tres años por su tenencia, pudo adoptarlo finalmente. Se crio en el Fuerte Apache, “su familia del corazón” según reveló a CARAS.

Vivió su niñez jugando con los vecinos del barrio, y la conexión con la música llegó por parte de su papá. “Le decían Gardel porque tocaba la guitarra, pero en realidad él trabajaba como vendedor ambulante” aseguró Walter Javier en diálogo con CARAS y agregó: “Cuando era más chico me encantaba Freddie Mercury y un día mi papá llegó a casa con uno de los discos de Queen, que consiguió por un trueque con un vendedor de la calle”.

Conocé a La Queen, la artista drag del momento

En el año 2018 comenzó su carrera artística y al poco tiempo, grabó su primera película “Hombres de piel dura”, dirigida por José Celestino Campusano. Más tarde, Walter sería nominado como revelación masculina en los Premios Condor.

En el año 2019 nació La Queen (nombre que eligió por la enfermera Reina), y en muy poco tiempo logró convertirse en una figura popular. “Creé a La Queen porque no encontraba un maricón que diga ‘Soy un maricón en la industria musical argentina’. Entonces como no encontraba a alguien con quien me identifiqué a nivel profesional, dije ‘lo voy a crear’. Tampoco quería que una persona heterosexual cuente algo nuestro que no lo entiende, entonces comencé mi propio camino” aseguró en una entrevista con twitch.tv/tirarfruta

La Queen cumplió su sueño y se desarrolló como artista musical. Grabó su primer disco “Re fuerte” en el año 2018, y en el año 2021 lanzó “Mi Mundo”. Además, participó en canciones con Las Culisueltas y Emanero, y su primer video musical “Lo veo lo quiero” fue grabado en el Fuerte Apache.

La Queen fue la primera artista drag argentina en haber sido nominada a los Premios Gardel. Fue premiada con una Estrella de Mar como “mejor música original”.

José María Muscari apostó por su carrera artística, y convocó a la influencer para ser una de las figuras en su obra teatral Sex. “Yo había contestado en Instagram que me gustaría trabajar con Cris Morena, Marcelo Tinelli y Muscari. A los pocos días me llamó su productora y me ofrecieron el papel para la obra teatral” reveló la artista drag en una entrevista con TN.

Este año, en la serie de HBO “Días de Gallos”, La Queen se puso en los pies de la abogada Sol, y compartió elenco con Ángela Torres, Tomas Wicz y Franco Rizzaro. Mientras que la cantante sueña con concursar en un reality, se luce conduciendo su programa Spam en Twitch de martes a viernes a las 18 hrs.

Este año, la concejal María del Carmen Vidal (Frente de Todos) la declaró “Personalidad destacada del partido bonaerense de Tres de Febrero”. Luego de un año sin poder realizar shows musicales por la pandemia de coronavirus, La Queen fue convocada para participar en “Ciudad Emergente” y el próximo mes se presentará en Tecnópolis.