Conocé el sacrificado método de Mariano Martínez para estar en forma

Ver a Mariano Martínez con un físico trabajado y saludable, no es magia ni un don que le cedió la naturaleza. Para tener esos músculos desarrollados y el vientre plano y marcado, el actor implementó a su vida diaria una terapia de frío, la que día a día va profundizando y ya se está preparando para sumergirse directamente en el hielo.

Hace más de 2 años que el ex de Camila Cavallo comenzó esta terapia y según él mismo confesó, se baña 3 o 4 minutos por día con agua helada.

En su historia de Instagram Mariano, de 42 años, mostró algunos pasos del tratamiento en el que introducía sus piernas en unas fundas frías y contó que había puesto los hielos. "Helado", susurró y detalló el paso a paso de lo que está llevando a cabo:

"Ahí arranqué con el frío. Realmente no siento frío ni calor. Esto es porque ya hace más de dos años que estoy haciendo terapia de frío.", comenzó el escalofriante relato y contó el próximo paso a seguir:

"Si bien no llegué a hacer inmersión en hielo, que estoy averiguando cómo poder hacerlo, cómo poder tener la materia prima para poder meterme y generar hielo y no tener que comprar rolito todo el tiempo, ya me ducho 3 o 4 minutos por día con agua helada".

El actor continuó compartiendo su terapia con sus seguidores: "Primero con agua caliente, me lavo el pelo me baño, me ducho y después si me paso al agua fría. Esto fue progresivamente cada 10 segundos", dijo naturalmente y para quienes estén interesados en seguir sus pasos.

"Hay un método que es súper conocido que se llama método Wim Hof. Lean que van a ver que es muy bueno.A mi me hace muy bien", concluyó.

El método del que hace referencia Martínez aporta muchos beneficios para la salud ya que elimina grasas, fortalece el sistema inmune, mejora la calidad del sueño, reduce la inflamación, aumenta la producción de endorfina en el cerebro, que son los químicos que aportan sensación de bienestar y mejoran el estado de ánimo, además de enriquecer el potencial atlético. Por supuesto que Mariano advirtió que primero hay que consultarle al médico.

Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz a los besos: conocé los detalles de este "romance"

Mariano Martínez y Rodrigo Guirao Díaz se encuentran en pleno rodaje de la película Humo bajo el Agua. La trama se centra en la historia de amor de dos amigos de la infancia que florece cuando tienen treinta años. En las últimas horas, la productora encargada del film, difundió una serie de imágenes en donde se pueden ver a los actores dándose un apasionado beso, en una zona rural de Saladillo, a unos 185 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

La trama, ideada por Midú Junco Producciones, se encuentra ambientada en los años noventa, cuenta con el apoyo financiero del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y por el momento no tiene fecha definida de estreno debido a que la pandemia generó un retraso fundamental en todo el proceso.

