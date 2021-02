Conocé el vestido negro y predilecto de Juliana Awada

En los últimos días, Marcelo Giacobbe recordó en sus redes sociales el sexy vestido negro que Juliana Awada usó en 2017, para la gala del G20 en Hamburgo. Este diseño logró conquistar a la prensa mundial, y fue muy comentado ese año. Es más, llegó a ser parte de las páginas de revistas como Vogue, Elle o Marie Claire

La relación entre la ex Primera Dama y el modisto data del 2015, allí este dúo se conoció y emprendieron un viaje super fashion. "A mí me gusta que vos usás estas telas que no son telas", le dijo Awada a Marcelo en una de sus primeras reuniones.

El diseño era simple y sofisticado. Se trató de una pieza realizada en una red de cristales y crepe italiano. Es corte es muy simple pero el contacto de la red con el cuerpo y los cristales es lo que lo hacen proyectarse; funciona muy bien con el juego de las luces.

Para esa oportunidad, Awada y su equipo eligió combinar el diseño con una recatadas sandalias en color platino de Jimmy Choo y un clucth de Flâneur confeccionado en strass, a tono.

Juliana Awada reveló su secreto de cada mañana

Juliana Awada está de regreso en San Isidro y desde allí revela todos sus secretos de belleza, además de sus tips de cocina. Mientras Mauricio Macri está en Qatar, ella revoluciona las redes sociales con sus consejos.

Esta mañana, la empresaria compartió su bebida de cada mañana: Jugo de apio. Este secreto acompaña a Juliana en sus desayunos, al igual que el mate.

Además, ella contó los beneficios de tomar jugo de apio en ayunas, Juliana escribió: "Mejora la salud del corazón, estimula la circulación, previene el cáncer, protege la piel, desintoxica el cuerpo, es anti inflamatorio, aumenta la inmunidad".

Cabe destacar que además, este preparado ayuda a prevenir la retención de líquidos. Asimismo, colabora para eliminar las toxinas y desintoxicar el cuerpo. Gracias a su alto contenido en fibra, también combate el estreñimiento.