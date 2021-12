Wanda Nara regresó a la Argentina tras el escándalo del Wanda Gate, y generó un gran revuelo. Cuando la rubia aterrizó en el país, llamó la atención la persona que la acompañó en cada momento. Agustín Longueira es el guardaespaldas de la empresaria, que según reveló en Intrusos, “le encanta trabajar con Wanda porque es sencilla, buena y educada”.

Conocé a Agustín Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara

Agustin Longueira tiene 32 años, y nació en la localidad bonaerense de San Pedro. Sus amigos lo llaman Rulo y años atrás formó parte del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

Fue cuidador del Aeroclub en el predio del Aeródromo de San Pedro y se desempeñó como empleado de seguridad en un boliche.

Conocé a Agustín Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara

La semana pasada, cuando Wanda Nara inauguró su local de cosméticos en el Abasto Shopping, la presencia de Longueira llamó la atención, por cómo acompañó a la rubia en cada momento.

Wanda Nara habló de las propuestas para la televisión argentina:

Más allá de su veta empresarial, Wanda Nara también reveló las diversas propuestas que le llegaron para la TV argentina.

Wanda Nara habló de las propuestas para la televisión argentina

"Tuve un par de propuestas. Marcelo Tinelli y su alocada idea de que venga para el final del Bailando. Pero no podía, porque justo era mi cumpleaños y lo quería festejar en París. No pude llegar, eran muchos días. Siempre la tele me invita a muchos proyectos. Es difícil por mi familia y la vida que tengo allá", confesó y aseguró que tiene en mente un gran proyecto.

"Seguramente haga algo para alguna plataforma. Hay una propuesta de un documental y también hay sobre un reality y puede ser que vayamos por ahí", reveló.

FF