Mauro Icardi y Wanda Nara tienen un conflicto que continúa escalando y sumando capítulos cada vez más tensos. En medio de la disputa, el futbolista habría recibido un llamativo consejo de la China Suárez, el cual influyó en una importante decisión que complica su relación con la conductora de Bake Off Famosos. Así lo reveló Estefi Berardi en el programa Poco Correctos (eltrece).

Días atrás, Mauro Icardi presentó una denuncia ante la Justicia contra Wanda Nara, acusándola de no permitirle ver a sus hijas, Francesca e Isabella. Esta situación se dio luego de que la Justicia ordenara que las niñas pasaran con él desde el viernes hasta el 25 de diciembre. No obstante, la nueva novia de L-Gante no habría cumplido con la disposición judicial.

Según informó Yanina Latorre, el futbolista intentó buscar a sus hijas este sábado pasado, pero no obtuvo respuesta. “Hoy tampoco lo atendieron, fue al departamento del Chateau y no estaban. Luego fue a la casa de Nora Colosimo (la madre de Wanda) y tampoco las encontraron”, explicó la panelista de LAM. Además, aclaró que Icardi no puede acercarse a la residencia de Santa Bárbara debido a una restricción que finalizará próximamente.

Frustrado por la situación, Mauro Icardi recurrió a una comisaría para denunciar a su exesposa. Yanina Latorre también confirmó estos detalles, asegurando que el jugador del Galatasaray estuvo en varios domicilios sin éxito.

El consejo de la China Suárez a Mauro Icardi

En Poco Correctos, Estefi Berardi reveló la sorpresiva recomendación que la China Suárez le habría dado a Icardi en medio del escándalo. “Según lo que me dijo Wanda, Mauro Icardi decidió no hablar más públicamente por consejo de la China Suárez”, afirmó la ex LAM, dejando en claro que el futbolista estaría aplicando esta sugerencia.

La medida habría sido clave en el contexto del enfrentamiento judicial, donde las abogadas de Icardi obtuvieron un fallo favorable. Según lo informado, el deportista podrá pasar Nochebuena y Navidad con sus hijas, mientras que Año Nuevo quedaría bajo la custodia de Wanda Nara.

Este inesperado consejo de la China Suárez potencia las tensiones entre las partes, recordando viejas polémicas amorosas y aumentando las discordias, sumando más complejidad al proceso de divorcio que mantienen Wanda Nara y Mauro Icardi.