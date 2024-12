Mauro Icardi rompió la perimetral impuesta por Wanda Nara y se agranda el conflicto judicial

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue sin resolver. Desde que la modelo anunció públicamente su divorcio del futbolista, la situación se ha vuelto cada vez más compleja. La confirmación de su relación con el cantante L-Gante solo añadió más leña al fuego.

En las últimas semanas la situación legal de ambos se complicó, ya que se dieron a conocer nuevas denuncias y recientemente el rosarino incumplió una herramienta legal.

Mauro Icardi y Wanda Nara

La nueva disputa judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi

En los últimos meses, lo que parecía un conflicto mediático se ha convertido en un asunto legal. El conflicto entre Icardi y Nara ha sumado un nuevo capítulo tras la denuncia por presunta desobediencia del futbolista a la perimetral impuesta por los abogados de su expareja.

Según los informes, el rosarino se presentó en el Chateau de Libertador el sábado por la tarde, mientras Nara estaba en Francia con L-Gante. La denuncia fue radicada en la Comisaría vecinal 13B de la Ciudad de Buenos Aires, y según el documento, se lo acusa de desobediencia a cargas procesales.

Yanina Latorre agregó más detalles en su cuenta de redes sociales: "Creí que iba a tener un sábado en paz. Icardi está en la comisaría haciendo denuncia por impedimento de contacto. Ayer (por el viernes 13), 14:30, salió la resolución para que le restituyan sus hijas hasta el 25 de diciembre, pero nunca le atendieron el teléfono para pasar a buscarlas".

Pampa Mónaco vía X

La panelista de LAM contó que Icardi acudió a la policía al no encontrar a las niñas en ninguno de sus domicilios, y que la Justicia podría dar un giro fuerte para Nara.

Mauro aún no ha logrado reencontrarse con las pequeñas, ya que Nora Colosimo no le atendió el teléfono y en los domicilios registrados no encontró a nadie.

Pampa Monaco vía X

Yanina expresó al respecto: "Se pasan por el c... la orden del juez. A las niñas les sacaron los teléfonos y él no las puede llamar ni ver, cuando hacían videollamadas todos los días".

Pampa Monaco vía X

No cabe duda que aunque Mauro Icardi y Wanda Nara terminaron su relación, el conflicto entre ambos va a seguir existiendo y al pasar el tiempo se va a ir intensificando.

A.D