Constantino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López, reveló qué piensa de L-Gante

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi alcanzó límites inimaginados. Es la primera vez que los hijos de la empresaria se hacen eco de los rumores que la vinculan con otro hombre, en esta oportunidad con L-Gante.

El primero en reaccionar fue Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, motivo por el cual Mauro Icardi decidió hacer un vivo para aclarar los tantos desde su punto de vista. Fue allí que Constantino López dejó en claro qué es lo que piensa de L-Gante.

Wanda y Constantino.

Mientras Mauro Icardi estaba en vivo dando su versión de los hechos, Constantino comentó desde su cuenta personal de Instagram: "We hate cantante" (nosotros odiamos al cantante), en referencia a lo que sienten por L-Gante. Cabe destacar que el futbolista se refirió en todo momento de esa forma hacia el representante de la Cumbia 420: "el cantante".

Ese comentario no solo dejó en evidencia el enojo que sienten los niños por lo que está pasando en su familia, sino también hacia su mamá que no puso límites a tiempo para que esto no crezca al punto de llegar a oídos de sus hijos que están viviendo en Estambul junto a Icardi.

El mensaje de Constantino en el vivo de Mauro Icardi.

Wanda Nara y su mamá se sacaron chispas en las redes

Nora Colosimo, la mamá de Wanda estaba en Estambul junto a su pareja, sus nietos e Icardi y todos estuvieron de acuerdo en que el futbolista haga el vivo. Esto abrió una brecha entre la empresaria y su familia, ya que su madre y sus hijos tomaron partido por Mauro.

Nora dejó de seguir a Wanda.

Como si esto fuera poco, Nora decidió dejar de seguir a Wanda Nara en las redes, lo que demostró su postura respecto a los rumores que la relacionan con L-Gante y lo que esta situación generó en sus hijos que se vieron afectados por lo que se dice de su mamá.

Wanda dejó de seguir a su mamá.

Wanda Nara se hizo eco de la postura de su madre y de la decisión que tomó al dejarla de seguir en las redes y le devolvió con la misma moneda el gesto. La empresaria también dejó de seguir a Nora Colosimo, lo que dejó en evidencia el enojo entre ambas.