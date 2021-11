Contundente mensaje de la China Suárez: "El odio es..."

La China Suárez sigue en el centro de la tormenta mientras aparecen más detalles de su encuentro con Mauro Icardi en París.

En medio de este escándalo, la actriz de 29 años decidió alejarse de lo mediático sin realizar declaraciones de ningún tipo. Además del descargo que hizo en el momento que surgió el entuerto, la ex de Benjamín Vicuña compartió un nuevo y sugerente post.

"El odio es el lazarillo de los cobardes", fue la frase que difundió en redes sociales que corresponde a una canción de Jorge Drexler, cuyo estribillo habla del amor.

"Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes", dice parte del tema que fue promocionado a mitad de 2021 cuando aún no había estallado el escándalo.

Contundente mensaje de la China Suárez.

Durante esta semana, trascendieron los detalles de la conversación que la China Suárez tuvo con Yanina Latorre, encargada de informar minuto a minuto lo sucedido en el triángulo que también integran Wanda Nara y Mauro Icardi.

Después de dar detalles de esa conversación, la panelista de LAM aseguró que tenía más datos sobre la relación con Icardi y hasta aseguró que la diosa envió videos a varios futbolistas de alto voltaje.

"Es una seca, una maltratadora. Me respondió que siempre damos noticias de ella que no son verdad. Yo le aconsejé que se cuide un poco más que es actriz y que se habla más de su vida sexual que de sus logros actorales. Mientras me hablaba no le importaba nada", dijo Yanina sobre esa charla.

La foto de la China Suárez que comprueba que estuvo en París

Mientras la China Suárez intenta mantener el perfil bajo, en Intrusos mostraron las imágenes que comprueban que estuvo en París para encontrarse con Mauro Icardi.

La ex pareja de Benjamín Vicuña habría viajado a finales de septiembre y, según contaron en Intrusos, asistió a uno de los partidos del PSG que se celebró cuando Wanda Nara viajó a Milán con Zaira Nara.

En el programa de América mostraron la imagen de la China Suárez con la Torre Eiffel de fondo que también publicó la revista Paparazzi.

