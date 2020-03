Luciana Salazar estalló con un vecino: "Tengo que cuidar a mi familia"

En medio de una pandemia declarada, la familia de Luli Salazar (39) vivió una situación que les significó un riesgo absoluto, razón por la cuál estalló y decidió comunicarlo en sus redes sociales. Los vecinos de sus padres volvían de viaje de EEUU y le pidieron a Camila Salazar -hermana de Luli- que les abra el portón porque ella tenía el control remoto. Los vecinos nunca aclararon que venian de viaje, por lo cual debían estar en cuarentena sin poder estar en contacto con otras personas.

Caras Digital se comunicó con la mamá de Matilda (2) y dio detalles de lo sucedido: "Ellos iban a su casa y no les avisaron a mi hermana que venían de viaje. Mi hermana tenía el control remoto y le pidieron que les abra. Ella les preguntó si se mudaban y le contestaron que venían de Estados Unidos, entonces quedó helada".

Luego, respecto a la problemática del virus que afecta al mundo, Luli Salazar continuó: "Me parece que hay que ser concientes, tener consideración, ya a esta altura no es una excusa decir que no estabas al tanto porque todos saben, es una cuestión mundial. Mi papá tiene diabetes y es una persona de riesgo. Mi hermana no les dijo nada, tuvo el contacto porque se lo dijeron después. Uno cuenta esto para generar conciencia porque ya no deben pasar cosas como éstas".

"Si no suspendían las clases la iba a dejar de mandar igual a Matilda. Yo trato de no salir mucho, de manejarme en auto. Estar en poco contacto, tengo que tener mucho cuidado. Hoy suspendí un viral en televisión porque hay mucha gente atrás de cámaras. Me tengo que cuidar por mi papá y mi hija porque cuando yo trabajo ella queda con mis padres", argumentó la conductora de televisión sobre cómo procedió.

Sin más, la diosa argentina finalizó: "Estoy tratando de ser cauta, salir poco. Voy de mi casa de Nordelta a mi otra casa. Si salgo a comer me fijo que sea un lugar en el que haya poca gente. Estoy tomando todas las precauciones, Matilda tiene una sola familia y yo tengo que cuidarlos".