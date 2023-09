Gastón Edul enfrenta rumores de romance con la exparticipante de Gran Hermano, Coti Romero. Tras la separación de la misma con Alexis “Conejo” Quiroga por las posibles infidelidades, comenzaron a circular diversas especulaciones acerca de la situación sentimental de la exhermanita, ya sea con jugadores de fútbol, como también con periodistas. El periodista deportivo y la participante del Bailando se habrían conocido debido a un proyecto de trabajo juntos en el mundo del fútbol.

Coti Romero y Gastón Edul

Además, la correntina reveló algunos detalles sobre este supuesto amorío en el streaming del Bailando, donde aseguró que intercambia mensajes con Gastón Edul con frecuencia. “Voy a hacer un ping pong de cosas de fútbol, me encanta el fútbol. Vemos después si es largo o no, algo copado, capaz que sí. Yo estoy abierta a cualquier cosa, me encanta. Le pasé mi WhatsApp. Pasa que yo nunca contesto mensajes por Instagram…” , expresó Coti Romero.

Gastón Edul disipa los rumores y aclara su relación con Coti Romero

En una reciente entrevista en “Duro de Domar”, ante las insistentes preguntas de los conductores sobre el posible romance, el periodista no titubeó y fue directo sobre su relación con Coti Romero. "Se generó algo por redes sociales pero la verdad es que no nos conocemos", comentó el periodista, aclarando los rumores acerca de este vínculo.

Además, fue cuestionado sobre si habían intercambiado fotos o mensajes íntimos, a lo que Gastón Edul negó rotundamente, ya que la una interacción que habían tenido fue únicamente para grabar un video de Tiktok sobre fútbol. “Hablamos un par de veces porque ella es futbolera y tenía la intención de hacer un video de tiktok. Pero no llegamos a hacer nada”, dijo firmemente el periodista deportivo. Asimismo, puso fin a las especulaciones que rodeaban su relación con Coti Romero y confirmó que no hay interés amoroso por ninguna de las dos partes.

P.C