El Cone Quiroga se encuentra atravesando fuertes momentos mediáticos debido a los rumores de infidelidad hacia su expareja, Coti Romero. Además, recientemente se dieron a conocer videos y chats confirmando el engaño del exparticipante de Gran Hermano hacia su novia.

Sin embargo, un nuevo escándalo surgió cuando Guido Záffora apuntó hacia un supuesto romance entre Fernanda Sosa, modelo uruguaya y participante del Bailando, y Alexis.

El Conejo Quiroga reveló impactantes mensajes con Fernanda Sosa

Ante la impresionante noticia sobre este nuevo supuesto amorío, el Conejo Quiroga rápidamente dio su versión de los hechos y se apresuró a negar cualquier tipo de relación romántica con Fernanda Sosa, haciendo hincapié en que esas acusaciones eran mentira. "Que no inventen cosas que no existen. Nada que ver", expresó tajante el exparticipante de Gran Hermano.

Conejo Quiroga y Fernanda Sosa en Instagram

Además, para confirmar sus dichos, el Cone Quiroga decidió mostrar los chats privados que intercambió con Fernanda Sosa, dejando en claro que la conversación fue puramente con fines amistosos y sin segundas intenciones.

Frente a este acontecimiento, el exhermanito manifestó su molestia por verse involucrado en una situación incómoda que él consideraba injusta. "Yo voy a contar algo, recibí un mensaje de Fer, el sábado. Me dijo si quería ir a cenar y yo no fui. Me dijo que su hermana era fan mía. Me están metiendo en un quilombo al pedo y me parece de muy mal gusto”, arremetió Alexis.

P.C