Coti Romero visitó “El Debate del Bailando” conducido por Denisse Dumas, donde reveló que su exnovio Alexis “Conejo” Quiroga coqueteo con infinidad de chicas, entre ellas, una amiga de la correntina.

Con un increíble cambio de look, la influencer contó que su relación con el cordobés ya no tiene vuelta atrás. Además, habló de lo sucedido entre si ex y la cantante Karina La Princesita a la salida de los Martín Fierro.

Coti Romero sobre Alexis “El Conejo” Quiroga coqueteando a sus amigas

Denisse Dumas le preguntó a Coti Romero por su separación con El Conejo. “¿Tan grave era que le dé un beso a otra?”, le preguntó la conductora, a lo que la correntina le respondió: “Es que venía de antes ya. Desde que salimos de la casa que hablaba con varias mujeres”, comentó la influencer.

Coti Romero

Al mismo tiempo, la correntina arrojó: “Si. Amiga mía encima”, soltó Coti en “El Debate del Bailando” respecto a su ex. Como si fuera poco, detalló que el cordobés le coqueteo a una amiga de la influencer.

Laura Ubfal, quien forma parte del panel, le preguntó por Karina La Princesita: “¿Vos decís que es verdad?”, y Coti Romero le respondió: “En su momento mucha gente me dijo que sí, que algo pasó”, contó la correntina respecto a Alexis “El Conejo” Quiroga. El panel y la conductora charlaron con la influencer donde indagaron más en el tema, pero ella dejó en claro que la infidelidad de su ex no tiene vuelta atrás.

J.M