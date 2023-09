Hace unos días, Coti Romero protagonizó un fuerte cruce con Lourdes Sánchez en el Bailando 2023 por armar un grupo de WhatsApp con los participantes del certamen de Marcelo Tinelli, pero dejando afuera a todos los exparticipantes de Gran Hermano 2022.

"Desde antes de todo eso se notaba que no le caía muy bien y no me conocía. Después sí, intenta tener buena onda, pero yo me doy cuenta de que no es así. Pero no importa, yo vengo a bailar acá a la pista, no a hacer amigos”, expresó la joven correntina al hablar sobre la actitud de su compañera.

Imagen reciente de Lourdes Sánchez en el Bailando 2023.

A pesar de este enfrentamiento, Lourdes habló con LAM y dejó en claro que quería hacer las pases con Romero: "Nosotras nos tenemos que unir por Corrientes, no da que estemos peleando dos correntinas. Hubo un malentendido, me parece. Yo nunca hablé mal de Coti", y agregó: "Por esto de que somos dos correntinas, estoy abierta para hacer las paces y trabajar juntas".

Sin embargo, hace unas horas, Coti Romero estuvo en "DDM" y confesó que ella siguió a Lourdes Sánchez en Instagram para intentar dejar atrás el cruce que protagonizaron, pero la bailarina no le devolvió el gesto.

Qué dijo Coti Romero sobre la actitud de Lourdes Sánchez

En el programa de Mariana Fabbiani, la joven correntina reveló: "Al final, cuando terminó de bailar fui, la salude y la felicite. Yo la empecé a seguir en Instagram, ella no me devolvió el follow, pero no importa".

Por último, Coti Romero explicó por qué la afecto esta actitud de Lourdes Sánchez: "Para nosotros los jóvenes es re importante todo lo que tiene que ver con las redes, entonces es como que me lo tomó un poquito personal, pero bueno, ya está".

J.C.C