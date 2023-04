Coti Romero habló sobre la supuesta suma que cobra en sus presencia

Desde que terminó Gran Hermano 2022, la vida cambió para los hermanitos y muchas puertas laborales se les fueron abriendo. Por ejemplo, recientemente se confirmó que Tomás Holder participará del Bailando 2023, el certamen de baile que Marcelo Tinelli conducirá en la pantalla de América TV. Otra de las figuras del reality que está facturando mucho luego de su salida de la casa más famosa del país es Coti Romero, que durante ganó suma notoriedad por sus estrategias de juego implacables que luego le generaron problemas en el afuera. Ahora, parece que las presencias en los boliches de la correntina son bastante caras.

En Mañanísima, el ciclo de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, transcendieron la información de que Coti Romero cobraría una elevada cifra por hacer presencias en shows y boliches. "La última vez que hablé con Coti de Gran Hermano me pasaron 800 mil pesos por una presencia para un desfile, que es hacer alguna pasada y sacarse algunas fotos... Hay algunos que piden cualquier disparate", dijo Facundo Ventura sobre la ex participante de Gran Hermano y sus elevadas cifras.

Ahora, Ángel De Brito contó en LAM, programa que conduce en América TV por las noches, cuánto cobrarían los diferentes hermanitos por sus presencias en boliches. El periodista fue revelando de en orden creciente quiénes cobraban más por sus presencias. Primero comenzó con Juan, que parece que cobra entre 100 y 200 dólares. También contó que Tomás Holder habría aumentado su cachet luego de ingresar al bailando. Al momento de contar cuánto cobra Coti Romero, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano 2022, el conductor aseguró que cobraría alrededor de 1300 dólares.

Sin embargo, Coti Romero no reconoció esta suma y salió a responder en las redes sociales mostrando su sorpresa. "Gente... no sabía que cobrara eso. Realmente no lo sabía...", dijo en tono irónico en su cuenta oficial de Instagram. Luego, se tomó el tema con más seriedad y desmintió la gran cifra que dicen que cobra en sus presencias. "No sé si el precio se los pasó la productora o quién, pero de verdad que esos no son mis precios", aseguró la ex participante de Gran Hermano.



Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig sorprendieron a sus seguidores al mostrar que las tres se fueron a hacer el mismo tatuaje. Las ex participantes de Gran Hermano decidieron sellar su amistad que surgió dentro de la casa más famosa del país y, además, recordar su paso por el reality, A raíz de esto, los usuarios de Internet estaban esperando la reacción de Coti Romero, que siempre tiene algo picante para decir.

El diseño que eligieron las amigas para tatuarse fue el ojo de Gran Hermano y lo hicieron en la nuca. Pestañela se encargó de documentar el proceso y subió videos y fotos a su cuenta de Instagram, a través de las historias. "Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente, llegó el gran día. Nos vamos a tatuar el ojo de Gran Hermano, lo que nos marcó, nos cambió la vida para siempre y me hizo conocer a estas hermosuras de personas", contó antes de proceder a tatuarse.

Entonces, a raíz de este tatuaje, en A La Barbarossa le consultaron a Coti Romero su opinión. "Chicos, ¿vieron lo que pasó con Romina, Daniela y Julieta? Bueno, esta amistad que se formó en la casa de Gran Hermano, las tres se tatuaron el ojo de Gran Hermano en la nuca", les comentó Pia Shaw. A lo que Coti respondió: "Cada uno puede hacer lo que quiera. Agustín se había tatuado también el ojo en el antebrazo. A mí no me molestan las cosas que puedan llegar a hacer. Yo no me lo tatuaría", explicó.

