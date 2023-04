Daniela Celis, Julieta Poggio y Romina Uhrig sorprendieron a todos los seguidores que ganaron tras su paso por Gran Hermano al mostrar que las tres se fueron a hacer el mismo tatuaje. Las exparticipantes decidieron no solo sellar su amistad, que surgió dentro de la casa, sino también recordar su paso por el reality. Pero la reacción que los seguidores estaban esperando era la de Coti, quién tuvo un fuerte cruce con ellas.

"El tridente" eligió tatuarse un diseño del ojo de Gran Hermano en la nuca y "Pestañela" decidió mostrar el proceso en su cuenta de Instagram con un dinámico video. Para Daniela, este era su primer tatuaje y reveló tener miedo mientras el tatuador hacía su trabajo.

El diseño del tatuaje.

En el video, Daniela contó: "Estamos con Ju y Ro, las tres. Está el tridente presente, llegó el gran día. Nos vamos a tatuar el ojo de Gran Hermano, lo que nos marcó, nos cambió la vida para siempre y me hizo conocer a estas hermosuras de personas. "Recién terminamos de tatuarnos algo que nos queda para toda la vida. Las amo, las quiero".

Coti, quien se encuentra de viaje con el Conejo en Cancún, opinó en el programa "A la Barbarossa". Aunque la correntina intentó hacer las paces con Julieta una vez que la finalista salió de la casa, terminaron más distanciadas que nunca. Con Romina y con Daniela, no se pueden ni ver.

Coti en Cancún.

"Chicos, ¿vieron lo que pasó con Romina, Daniela y Julieta? Bueno, esta amistad que se formó en la casa de Gran Hermano, las tres se tatuaron el ojo de Gran Hermano en la nuca", les comentó Pía Shaw a Coti y al Conejo y agregó: "Es verdad lo que estoy diciendo, es un montón".

Ante esto, Coti se rió y aseguró: "No vimos eso, ¿por qué nos preguntan de eso?". "¿No te importan las chicas?", continuó Robertito Funes Ugarte. "No, o sea... Es como que cada uno puede hacer lo que quiera. Agustín se había tatuado también el ojo en el antebrazo. A mí no me molestan las cosas que puedan llegar a hacer. Yo no me lo tatuaría", finalizó la correntina.

Cuánto cuesta el hotel que Coti Romero eligió su estadía Cancún

Alexis “Conejo” Quiroga y Coti Romero, los exparticipante de "Gran hermano", viajaron juntos a Cancún para celebrar el cumpleaños de la correntina y ambos se hospedaron en un exclusivo hotel.

Coti se encuentra disfrutando de los lujos instalada en el Hotel Grand Palladium de Costa Mujeres, la misma es una cadena internacional de hoteles de la que Pampita es embajadora.

Coti y el cone en su viaje.

Se trata de un establecimiento de lujo, que según las cotizaciones actuales que se pueden encontrar en sitios de reservas, el costo por una habitación suite como en la que está instalada Coti ronda en los 138 mil pesos para dos personas.

“Fue uno de mis mejores cumpleaños, estoy muy agradecida”, compartió la joven emocionada por todo lo que está viviendo, documentando cada detalle de su viaje. En las fotos que fue compartiendo se vio la recibida del hotel con un pastel de cumpleaños y muchas decoraciones.