Coti Romero le respondió a Daniela Celis y fue letal: "Se la pasa hablando de mí"

Coti Romero es la nueva angelita que está probando Ángel de Brito en "LAM" durante las vacaciones de Nazarena Vélez, aunque no se descarta que si le gusta su rendimiento, pueda quedar efectiva. Fue allí que la influencer le contestó a Daniela Celis.

En su paso por "Mañanísima", Daniela Celis aseguró que no tiene relación con Coti Romero porque no le gustó cómo habló de ella fuera de la casa y que prefiere mantenerse alejada de personas con malas vibras. También le aconsejó a Estefi Berardi que no se haga amiga de la pareja del Cone.

Coti Romero.

Fiel a su estilo, Coti no dejó pasar por alto los comentarios de su excompañera de "Gran Hermano" y con ironía expresó: "Si tan seguidora mía es, que se la pasa hablando de mí, porque yo nunca hablé mal de ella fuera del programa, nos puede mirar por 'LAM' de jueves a viernes de 20 a 22 horas que vamos a estar acá".

"Si quiere entrar al 'Bailando' colgándose de los demás, no le voy a dar ese privilegio, que se lo gane ella solita, no colgándose del resto", agregó Coti dando a entender que esos comentarios los hizo con la intención de que la convoquen a ser parte del certamen de baile de Marcelo Tinelli.

Coti aclaró por qué cree que no puede limar asperezas con Pestañela

"Todos la odian básicamente a Coti", mencionó Ángel de Brito recordando que Julieta Poggio también mencionó que no quiere relacionarse con ella. "No todos, la gente que no sabe soltar, nada más", remarcó Coti.

"Con Juliana me llevo re bien, con Romina hablamos super bien también", añadió Coti Romero demostrando que sólo con Julieta Poggio y Daniela Celis no pudo recomponer el vínculo luego de que terminara "Gran Hermano".