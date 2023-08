Julieta Poggio y Coti Romero protagonizaron una de las peleas más recordadas de Gran Hermano 2022, y la espontánea de la correntina no fue olvidada por la bailarina. Una vez terminado el reality, la amistad que tuvieron al principio no pudo ser recuperada y no se volvieron a hablar.

En las últimas semanas, Coti no estuvo pasando por un buen momento, ya que tuvo algunos problemas de salud que reaparecieron tras la exposición que le dio Gran Hermano. La joven sufrió de ataques de pánico, pensamientos autodestructivos y una tristeza profunda.

Julieta Poggio y Coti Romero en Gran Hermano.

La correntina abrió su corazón y explicó: "Yo tengo 21 años y estoy completamente sola en la ciudad. Yo era de un pueblito de Corrientes con 7 mil habitantes. Y de golpe vine acá y estoy sola con mi gatita... mi familia y mis amistades están en mi pueblo y cuesta".

Imagen reciente de Coti Romero.

Al ver el mal momento que esta pasando su excompañera del reality, Julieta Poggio decidió dejar de lado las diferencias que las separan para mandarle un mensajito en vivo con mucha buena onda.

¿Qué dijo Julieta Poggio?

Cuando le preguntaron sobre Coti, la bailarina le demostró su apoyo en una nota con Gossip: "Aprovecho para mandarle un besito sincero a Coti. La verdad es que la entiendo en algún punto porque a nosotras se nos vino todo muy de repente, todo junto y hay cosas de la exposición que son difíciles".

Y Julieta Poggio cerró el tema deseándole lo mejor a Coti Romero: "Hay muchas cosas buenas, pero también otras fuertes, difíciles de llevar, espero que se pueda apoyar en su familia, en sus amigos para salir adelante".

J.C.C