Coti Romero sorprendió a los fans de Julieta Poggio con un inesperado descargo en redes

Coti Romero se expresó esta noche a través de Twitter tras ser acusada una vez más de querer copiar a su excompañera de Gran Hermano, Julieta Poggio.

Se sabe que las influencers no se llevan bien ya desde que convivían en el reality y, al salir, cada una hizo su carrera por separado. Sin embargo constantemente sus fans las comparan y no dejan de hacerles comentarios sobre la otra.

Coti Romero y Julieta Poggio.

El descargo de Coti Romero sobre Julieta Poggio

Esta noche, Coti Romero debutó como actriz en el videoclip de Kaleb Di Masi de su nuevo tema "Malcriada" y lo anunció en sus redes. Enseguida, los fans de Julieta Poggio apuntaron contra la novia del Conejo y la acusaron de querer copiar a su ídola, que actúa desde chica.

Lejos de enojarse, la correntina se sinceró y dejó un mensaje que sorprendió a todos.

Coti Romero en el videoclip.

"Si supieran que en el fondo, me pone re contenta que vaya logrando todo por lo que vino trabajando desde hace mucho", señaló Coti Romero en su Twitter tras las repercusiones de su participación en el videoclip de "Malcriada".

Enseguida comenzó a recibir miles de Likes y comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

Coti Romero.

Además, Coti Romero retwiteó algunos comentarios que fue viendo, dejando en evidencia que coincidía con lo que sus fans habían manifestado en las redes.

Coti Romero

"Julieta no está soportando", indicó un internauta y alguien le respondió como si fuese Coti Romero: "Porfa no la metan, yo no tengo drama con ella. Cada una está haciendo lo que le gusta. Seamos felices tanto or ella como por mí". A este hilo, otra persona agregó: "La banco a Coti, está bien, para que la gente deje de crear un quilombo que no existe".

Coti Romero y Kaleb Di Masi.

De esta manera, Coti Romero dejó en claro que no tiene ningún problema con Julieta Poggio y que cualquier desentendido o diferencias de opiniones que hayan tenido en su paso por Gran Hermano, ya quedó en el pasado.