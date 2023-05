Coti Romero se destaca por lo directa que es al momento de decir las cosas, por ser fiel a sí misma y decir lo que piensa sin importar el qué dirán. Sin embargo, los haters no le dejan pasar una y critican cada cosa que hace.

Es por ese motivo, que Coti Romero se cansó y estalló de furia por el hartazgo que le genera ser cuestionada constantemente por los haters y por algunos de sus fanáticos también. Fue en su cuenta personal de Twitter que la influencer hizo su descargo.

El descargo de Coti Romero.

"Voy a hacer lo que se me canta el ojet*, vayan a pegarse un baño, chau", twiteó Coti evidentemente molesta con las críticas luego de hacer una transmisión de Twitch con Agustín Guardis jugando al Tutti Frutti el día en que cumplía un nuevo mes de relación con el Cone, motivo por el cual le señalaron que estaba trabajando en vez de estar con su pareja. "Disfrazan su banca, los huevos por el suelo ya, por todo hacen lío. Ni se gasten porque no pienso leer más nada", agregó la exparticipante de "Gran Hermano".

Para terminar, Coti sentenció: "Encima se la pasan culpándome de todo, no SABEN UNA MIER**, no saben todo lo que doy cuando me importa alguien. Literal se viven guiando de las redes y no saben un caraj*, les sorprendería".

El descargo de Coti Romero.

Cuál sería el bailarín de Coty en el "Bailando 2023"

Según reveló Ángel de Brito, se trata nada más y nada menos que de Maxi Diorio, uno de los bailarines más talentosos de nuestro país y que pisa siempre la pista en el certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli.

Por su parte, Coti Romero solo replicó las reacciones que generó su posible participación junto a Maxi Diorio, aunque todavía no fue confirmado por la producción, por lo que tampoco se sabe si realmente bailarán separados la influencer y el Cone.