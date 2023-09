La semana pasada, Maxi Guidici, conocido por su participación en el programa Gran Hermano, intentó quitarse la vida tomando un blíster entero de clonazepam junto con alcohol. Afortunadamente, su colega y amigo, el Conejo Quiroga junto con Juliana Díaz, lo encontraron justo a tiempo, evitando la tragedia.

Maxi Guidici y Juliana Díaz

Sin embargo, luego de su recuperación y con una mayor estabilidad emocional, el exhermanito decidió romper el silencio y hablar sobre su dura experiencia, destacando la ayuda que le brindó su íntimo amigo. A pesar de ello, no pasó mucho tiempo antes de que dirigiera sus crudas palabras hacia Juliana Díaz, acusándola de ser su mayor fuente de frustración tras la ruptura de la pareja, dejando de lado que la exparticipante de Gran Hermano fue partícipe de su salvación.

El tajante comentario de Maxi Guidici a Juliana Díaz

En su aparición en LAM, Maxi Guidici explicó que explicó que la decisión de poner fin a su relación la tomó Juliana por sí misma y que estar a su lado le generaba frustración y envidia. Además, detalló que en el momento crítico, recurrió al alcohol y las pastillas como un método de relajación. Sin embargo, a pesar de haber estado internado hace tan solo dos días, el exhermanito reveló que su sueño sigue siendo entrar al Bailando, lo que desató la furia de Juliana Díaz.

Juliana Díaz se presentó en “Editando Tele” expresó su indignación y arremetió contra Maxi Guidici por sus declaraciones en LAM. “Escucharlo ayer en la tele diciendo ‘Mi único héroe, o con la única persona que hablo es con el Cone, y que me desplace de la manera en que lo hizo, simplemente porque no quiero estar en pareja con él, me parece tristísimo”, comentó con tristeza la participante del Bailando 2023.

Asimismo, la exconcursante del reality manifestó su enojo por los dichos de Maxi, donde reveló su sueño de entrar al Bailando 2023. “Me parece tristísimo que dos días después de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión. Él tiene que estar medicado, tiene que estar acompañado, que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien”, señaló Díaz.

Maxi Guidici en Instagram

No obstante, Maxi Guidici no dudó en arremeter contra Juliana Díaz por su declaración en “Editando Tele”, y la acusó de ser la responsable que le impide entrar al Bailando 2023. “¡Eso es mentira! No quiere que me metan al certamen nada más!”, expresó furioso el ex Gran Hermano.

P.C