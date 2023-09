Martina Stewart, exconcursante de Gran Hermano, generó controversia en las redes sociales con un picante tweet que los usuarios interpretaron como una amenaza dirigida hacia un excompañero, posiblemente se trate de Maxi Guidici, quien recientemente intentó quitarse la vida. Hace tan solo una semana, el exnovio de Juliana Díaz, fue trasladado de urgencia al hospital tras haber ingerido una cantidad excesiva de alcohol y pastillas.

Martina Stewart y Maxi Guidici

Asimismo, Maxi Guidici se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber acusado a Juliana de ser la principal responsable del hecho tras la ruptura de la pareja. Además, en una entrevista con LAM, aseguró que no mantienen contacto. Sin embargo, la participante del Bailando 2023 expresó su indignación por las declaraciones de Guidici, señalando que fue ella quien le salvó la vida.

El picante comentario de Martina Stewart

Martina Stewart arremetió contra uno de sus antiguos compañeros en un reciente tweet, y todos los indicios apuntan directamente a Maxi Guidici. Este curioso mensaje dejó a muchos de sus seguidores desconcertados y aumentó los rumores en las redes sociales, quienes indicaron que se podría tratar del exGran Hermano.

"Cuando salgan las capturas que tienen que salir, no va a entrar a ningún lado. Me animo a decir que no lo va a llamar ni la vieja”, expresó duramente Martina Stewart.

Martina Stewart en Twitter

Todo indica que la presunta razón detrás de este revuelo es el intento de Maxi Guidici por ingresar al programa del "Bailando 2023" tras su trágico episodio. Asimismo, fue fuertemente criticado por los usuarios, que lo acusan de aprovechar esta situación sumamente delicada para conseguir participar en el certamen.

Diversos seguidores de Martina Stewart sacaron sus propias conclusiones en relación con el misterioso tweet. Los rumores apuntan que las capturas podrían tratarse sobre la ruptura de Maxi Guidici y Juliana Díaz. Otros aseguran que estarían vinculadas a la supuesta relación entre el exconcursante de Gran Hermano y Camila Lattanzio.

P.C