Cris Morena confesó con qué actor no volvería a trabajar

Jey Mammon sorprendió en el día de ayer en la programación de América al entrevistar a Cris Morena en éxito "Los Mammones"

Invitada al programa, la productora respondió a algunas de las insólitas preguntas de Jey en el cuestionario "21 a las 21". Pero antes, tuvo un divertido cruce con el conductor, que osó marcarle a qué camara mirar, y reveló que el hecho de tener que levantar paletas para contestar le parecía "una huevad..."

"Re haría la remake de Jugate conmigo, porfa. Digo que si porque me parece alucinante, pero la verdad no lo haría. Bah, no se...", afirmó Cris. También se animó a hablar de sus actores: "Felipe Colombo no era el Erreway más rebelde, era Camila Bordonaba. Ahora vive en el sur con su pareja, están construyéndose una casa de barro. Pero si, fue terrible. Todo Rebelde Way fue así", confesó Cris y dejó abierta la posibilidad de varias rispideces en ese elenco.

Una de las preguntas más picantes de Mammon fue si había alguien con quien no volvería a trabajar. Cris dijo que si, pero que se trataba de una persona que ya había fallecido y se negó a dar el nombre. "Es actor, no músico. Falleció, tenía más de 50", fue lo único que atinó a decir.

¿Un romance que no prosperó? Cris Morena habló de su relación con Luis Miguel

Invitada al programa Los Mammones, Cris Morena hizo un repaso sobre su carrera y sorprendió cuando habló de su encuentro con Luis Miguel.

La productora contó que era la época en la que hacía Jugate Conmigo, un programa dirigido al público adolescente que revolucionó la pantalla y logró las más altas mediciones de audiencia.

Bajo su conducción y acompañada de un grupo de chicos, muchos de ellos hoy reconocidas figuras, entrevistó a importantes personalidades nacionales e internacionales y una de ellas fue Luis Miguel.

"Lo de Luis Miguel fue especial porque él me invitó a ir a Los Ángeles, en un yate que alquilaba", dijo la creadora de Chiquititas y siguió con su relato: "Me miraba a los ojos, me cantaba canciones y muchas cosas...", recordó con picardía, mientras los presentes en el estudio le pedían que cuente en detalle lo sucedido esa vez.

La ex esposa de Gustavo Yankelevich, conociendo a la perfección el ritmo de los programas, instaló un breve suspenso el que rompió recordando ese instante: "Yo le dije; ´ estoy casada´ y él me dijo: no me importa nada".

La creadora de innumerables éxitos habló de sus inicios en la TV junto a Juan Carlos Mesa en "Mesa de Noticias", que se transmitía por ATC en los años ´80 y su rol como pareja de Carlín Calvo en "Amigos son los amigos", que interrumpió después de 2 años de éxito, para abocarse de lleno a sus producciones propias como "Jugate conmigo", "Jugate con todo", "Chiquititas", "Rincón de Luz" que completó el éxito de la pantalla, llevándolos al teatro y hasta con ediciones discográficas y giras internacionales. y también "Bandana", "Mambrú" y muchos otros proyectos, todos exitosos

Antes de finalizar el programa, Cris contó que está llevando adelante un proyecto muy ambicioso que pronto verá la luz.

Jey también le preguntó si estaba sola, dado que mantiene un perfil muy bajo y ella le contestó "Nunca estoy sola".