Aliados: Cris Morena enfrenta una dura acusación por plagio

Cris Morena ha sido acusada junto a Leandro Calderone y Axel Kutchevasky de cometer el delito de plagio con su última producción “Aliados”.

Ramiro Simón, guionista y editor, fue quien realizó la denuncia por plagio y estafa, ya que, según declaró en Intrusos, presentó su trabajo al productor del canal en el 2011 y luego se encontró con que la emisión “Aliados” era la misma historia escrita por él en el 2007.

Qué dijo Ramiro Simón sobre Cris Morena

"Me crucé a Axel en la calle y me dijo 'llevame el guión a Telefe' y yo lo dejé ahí en la entrada. A partir de ahí no tuve más noticias hasta que lo vi en Internet y me di cuenta de que me habían robado la obra. La denuncia penal es por plagio y estafa", disparó el artista ante la atenta mirada del conductor de América.

En detalle, Ramiro expuso que luego de ese encuentro le llevó la edición escrita, dejó en la mesa de entradas del canal y alegó que jamás recibió una respuesta: "El proyecto lo presenté a principios del 2011 y nunca tuve noticias. Por eso, estoy llevando adelante el juicio porque quiero que se reconozca y pague por mi trabajo". Hasta que se encontró con el nuevo lanzamiento de Telefe Contenidos unos años después y se dio cuenta que le copiaron su trabajo sin si quiera hacer modificaciones.

"Cuando encontré en Internet que iban a lanzar una serie, me di cuenta que habían robado mi idea. Como dijo la perito María Teresa Forero, es plagio burdo porque no es que hay uno o dos puntos. La pericia tiene 55 hojas y es un libro aparte de cómo plagiar", expresó Simón al respecto.

Por otro lado, en el 2015 se conoció la información de un nuevo proyecto por parte de Cris Morena: Finderland. Para esta edición habían sido convocados la China Suárez, Benjamín Vicuña, Natalia Lobo y Benjamín Amadeo, según expuso Minutouno.com. La misma iba a salir al aire en el 2016 y tenía un fin diferente a lo que siempre hizo ya que se trataría de una ficción para adultos. Finalmente se anunció la suspensión por cuestiones presupuestarias.