Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de su nieto Valentín y la palabra de Gustavo Yankelevich: “Estamos juntos”

La familia Yankelevich atraviesa momentos de profunda conmoción tras el crudo testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan, quien este fin de semana decidió hacer público el difícil calvario que, según relató, vivió durante su infancia mientras convivía con su papá, Darío Giordano. En medio de la repercusión que generaron sus declaraciones, Gustavo Yankelevich, abuelo del joven y padre de la recordada actriz, salió a respaldar su testimonio y reveló que fue gracias a una advertencia de Cris Morena que pudo tomar conocimiento de lo que sucedía puertas adentro. En este marco, la productora decidió romper el silencio y pronunciarse en sus redes sociales con un conmovedor mensaje que despertó la reacción inmediata de sus seguidores.

El sentido posteo de Cris Morena luego de la denuncia de Valentín, el hijo de Romina Yan

Este domingo 11 de octubre, Valentín decidió abrir su corazón y contar en primera persona el calvario que, según su testimonio, vivió durante su infancia tras la muerte de su madre, Romina Yan. En una entrevista con Infobae, el joven relató que sufrió agresiones físicas y verbales por parte de su padre, Darío Giordano, una situación que lo llevó a buscar ayuda en su abuelo, Gustavo Yankelevich. En medio de la repercusión que generaron sus declaraciones, Cris Morena también decidió expresarse públicamente y compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Cris Morena junto a sus tres nietos y Gustavo Yankelevich | Instagram

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió junto a dos postales tan significativas como conmovedoras. En la primera imagen, la productora aparece abrazada a sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul, y a su exmarido. Los cinco posan sonrientes frente a cámara, en una muestra de unión familiar. La segunda foto, en tanto, tiene como protagonistas a los tres hermanos, que aparecen juntos y reflejan el fuerte vínculo que los une.

El conmovedor posteo de Cris Morena | Instagram

Gustavo Yankelevich reveló que fue Cris Morena quien le advirtió lo que estaba sucediendo con sus nietos

Esta tarde, Gustavo Yankelevich habló con Intrusos (América TV) donde brindó un crudo relato acerca de lo que padecieron sus nietos. Según explicó, fue ella quien detectó inicialmente que algo no estaba bien y le pidió que prestara mayor atención a los niños. "Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris", reveló.

Asimismo, destacó la advertencia que le había lanzado la empresaria: "Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo: 'Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'". La intervención rápida del papá de Romina Yan llevó a que se dé comienzo a un largo proceso judicial que finalmente terminó concediéndole la tenencia definitiva al abuelo materno.

Franco, Azul y Valentín, los hijos de Romina Yan

En cuestión de segundos, la publicación de Cris Morena se llenó de numerosos mensajes de apoyo y cariño por parte de personalidades del espectáculo, la cultura, la música y el periodismo, que se sumaron a las muestras de afecto hacia la familia. En medio del dolor y la conmoción que generó el testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan, las palabras de la productora y las imágenes compartidas dejaron en evidencia la importancia de permanecer unidos en los momentos más difíciles. Un mensaje cargado de amor que, más allá de las circunstancias, reafirma que la escucha y el acompañamiento de quienes están cerca pueden convertirse en un refugio frente al dolor.