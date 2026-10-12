Gustavo Yankelevich reveló que Cris Morena fue la que advirtió lo que le pasaba a sus nietos Valentín y Franco: "Está pasando algo raro"

Gustavo Yankelevich habló públicamente sobre el difícil período que atravesaron sus nietos Valentín y Franco, luego de que uno de ellos relatara los episodios de violencia física y psicológica que asegura haber sufrido durante su infancia. En una entrevista televisiva, el productor reconstruyó cómo comenzó a enterarse de lo que sucedía y destacó un aspecto de la historia que consideró importante aclarar.

En diálogo con Intrusos, el empresario hizo especial hincapié en el papel que tuvo Cris Morena, su expareja y abuela de los jóvenes. Según explicó, fue ella quien detectó inicialmente que algo no estaba bien y le pidió que prestara mayor atención a sus nietos, antes de que los chicos comenzaran a expresarle directamente lo que estaban atravesando.

La advertencia de Cris Morena que Gustavo Yankelevich recordó

Durante la entrevista, Gustavo Yankelevich quiso aclarar cuál había sido la intervención de Cris Morena, luego de la repercusión que tuvo el testimonio de su nieto. El productor consideró necesario mencionar su participación porque entendió que, hasta ese momento, no había quedado suficientemente reflejada. "Lo primero que quiero decir es que la primera que notó esto fue Cris", expresó. Además, señaló que la escasa mención de la productora en la entrevista anterior podía generar la impresión equivocada de que no había intervenido ante la situación de sus nietos.

Gustavo Yankelevich destacó que Cris Morena fue la primera en advertirle sobre la situación precupante que vivieron sus nietos

Según reconstruyó, la productora fue quien se comunicó con él para transmitirle su preocupación y pedirle que observara con mayor atención lo que estaba ocurriendo. "Cris lo notó y me habló a mí y me advirtió. Me dijo: 'Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'", relató Yankelevich durante la conversación televisiva.

A partir de aquella advertencia, el productor comenzó a prestarles mayor atención a Franco y Valentín. Sin embargo, reconoció que al principio pensó que se trataba de una situación pasajera. Con el tiempo, su preocupación aumentó a medida que los pedidos de sus nietos se volvieron más insistentes. Sus declaraciones se conocieron después de la entrevista que Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, concedió a la periodista Tatiana Schapiro para Infobae. Allí, el joven relató situaciones de violencia física y psicológica que atribuyó a su padre durante su infancia.

Los pedidos de Franco y Valentín que preocuparon a Gustavo Yankelevich

En otro tramo de la conversación, Gustavo Yankelevich recordó que la situación comenzó a preocuparlo cada vez más cuando Franco le pidió que lo dejara vivir con él. Según explicó, su nieto fue el primero en plantearle esa posibilidad y mantuvo el pedido durante aproximadamente un año antes de que Valentín también comenzara a solicitarle lo mismo. Fue entonces cuando comprendió que ambos querían dejar la casa en la que vivían.

Gustavo Yankelevich tiene una excelente relación con Valentín Yan

El productor también recordó que solía retirar a sus nietos del colegio una vez por semana para compartir un almuerzo antes de llevarlos nuevamente al establecimiento educativo. Estos encuentros formaban parte del vínculo que mantenía con ellos durante aquella etapa. En su entrevista con Infobae, Valentín había relatado parte de las dificultades que, según su testimonio, atravesó durante su infancia y el papel que tuvo su abuelo en aquel período de su vida.

Gustavo Yankelevich junto a Valentín Yan

De manera agregada, la creadora de Margarita compartió una publicación en sus redes sociales para expresar su apoyo a la familia. "Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo", escribió la productora junto a una fotografía en la que aparece acompañada por sus nietos Franco, Valentín y Azul, y su exmarido.

El posteo que compartió Cris Morena luego de que Gustavo Yankelevich hable en Intrusos

Además de reconstruir cómo comenzaron los pedidos de sus nietos, Gustavo Yankelevich quiso dejar en claro que Cris Morena también había intervenido desde el principio. Su aclaración estuvo dirigida a evitar que la ausencia de referencias a ella en el testimonio difundido públicamente pudiera interpretarse como una falta de participación o preocupación por parte de la productora. El empresario destacó así el papel que tuvo su expareja en los primeros momentos de aquella situación familiar, cuando todavía intentaba comprender qué estaba ocurriendo con su familia.