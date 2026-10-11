Gustavo Yankelevich sobre su nieta Azul, tras el duro testimonio de Valentín: “No la comparen por favor. Ella también sufrió mucho”

El duro testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan, en el que aseguró haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su papá, Darío Giordano, generó una fuerte repercusión tanto en los medios como en las redes sociales. Luego de que se conociera la entrevista que el joven brindó a Infobae, su abuelo, Gustavo Yankelevich, expresó públicamente su apoyo a sus nietos Valentín y Franco a través de las redes sociales. Asimismo, en medio de la repercusión, muchos usuarios comenzaron a preguntarse por Azul, la hija menor de la recordada actriz y hermana del deportista. Ante las consultas, el productor teatral decidió pronunciarse al respecto.

La palabra de Gustavo Yankelevich tras la denuncia pública que realizó su nieto Valentín

De acuerdo con el testimonio de Valentín, el segundo hijo de Romina Yan y Darío Giordano, la muerte de su mamá marcó un antes y un después en su vida. Según relató, a partir de esa pérdida comenzó a atravesar situaciones de violencia física y psicológica por parte de su papá. Frente a la difícil situación que describió el corredor, su abuelo, Gustavo Yankelevich, salió a expresarle públicamente su apoyo a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

El posteo de Gustavo Yankelevich | Instagram

“Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”, escribió el productor teatral junto a una foto en la que aparece con sus nietos Valentín y Franco. El mensaje generó una gran cantidad de muestras de cariño, admiración y acompañamiento hacia él por el lugar que ocupó en la vida de los jóvenes. Entre quienes reaccionaron a la publicación se destacaron distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la cultura nacional, como Nicolás Vázquez, Isabel Macedo, Agustina Cherri, Rochi Igarzábal, Sofía Zámolo, Marley, Verónica Lozano, Anamá Ferreira, Leticia Brédice y Mica Tinelli, entre otros.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se preguntaron por Azul, la hija menor de la recordada actriz y hermana del deportista. En medio de las consultas, una usuaria dejó un comentario que motivó la respuesta del empresario, quien decidió intervenir personalmente y compartir un contundente mensaje.

Gustavo Yankelevich junto a sus nietos Franco, Valentín y Azul | Instagram

La contundente respuesta de Gustavo Yankelevich sobre su nieta Azul

Si bien Gustavo Yankelevich no suele responder a los comentarios de sus seguidores, en esta oportunidad decidió intervenir para salir en defensa de su nieta menor. Ante las consultas malintencionadas sobre Azul, fue contundente y pidió que evitaran las comparaciones con sus hermanos. “Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen por favor. Ella también sufrió mucho”, expresó, dejando en claro que la joven también atravesó momentos dolorosos tras la muerte de su mamá.

Cabe destacar que la artista -quien mantiene un increíble parecido físico con su mamá-, mantiene un perfil sumamente reservado. En sus redes sociales conserva el apellido paterno, Giordano, y actualmente vive en California, Estados Unidos, donde asiste a la Chapman University, una institución privada que ofrece carreras en áreas como comunicación, cine y televisión, negocios, artes escénicas, ciencias y tecnología.

La contundente respuesta de Gustavo Yankelevich | X (ex Twitter)

Con esta sólida respuesta en redes, Gustavo Yankelevich dejó en claro que, más allá de las diferencias en la exposición pública y los caminos que cada uno eligió para seguir adelante, sus tres nietos ocupan un lugar fundamental en su vida. Además, el productor buscó poner el foco en el dolor que también atravesó Azul y pidió respeto por la historia de vida de cada uno de los hijos de Romina Yan.