Paula Chaves aconsejó a la China Suárez sobre la invitación a la boda de Pampita

La invitación de Pampita a Benjamín Vicuña y la China Suárez generó una fuerte repercusión entre los seguidores de la pareja y muchos cuestionaron esta actitud de la modelo, tras el reconocido escándalo del motorhome.

Según trascendió, la conductora de Pampita Online habría invitado a la pareja mediante un audio de WhatsApp que envió al chileno. "Hola Benja quiero informarte que nos casamos. Los chicos ya lo saben. Estás invitado después de las doce con Eugenia", habría sido el mensaje que envió la morocha a Benjamín, según contó Mariana Brey en LAM.

Lo cierto es que, Paula Chaves, íntima amiga de la China también se refirió a esta invitación aunque evitó inmiscuirse en la polémica. “No lo sé, no sé si la China está invitada. No hablé puntualmente de eso”, dijo la modelo en un móvil para LAM.

“Si existió la invitación, ¿creés que van a asistir?”, le preguntaron pero la mujer de Pedro Alfonso intentó eludir cualquier especulación. “Mmm… dudo… ja ja ja. Mmm… no, yo no iría. Me encanta, pero no, yo no iría. Sería una situación muy incómoda, pero cada quien es cada quien y cada cual hace lo que quiere”, cerró.

