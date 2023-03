Tras más de cinco meses de juego, el pasado lunes, Marcos se convirtió en el gran ganador de Gran Hermano 2022. Si bien en las encuestas medía muy bien, el bajo perfil del joven hacía que muchos dudaran de que pudiera llevarse el primer puesto. Pero al ver la final, el que no se quedó satisfecho con el trabajo de la producción fue Cristian U.

Marcos fue el ganador de Gran Hermano 2022.

Este martes, los integrantes de Mañanísima se contactaron con el ex participante del reality. "Hablemos de Gran Hermano, yo no esperaba que fuera a ganar Marcos. ¿Cómo la viste vos que sos el que sabe?", le preguntó Carmen Barbieri.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Cristian U respondió: "Para mí, le faltó emoción. Anoche nos juntamos con Diego Leonardi y con Nadia Epstein (otros ex GH) en la casa de unos amigos y mirábamos que, si bien estaba todo muy bien armado, le faltaba como un impacto".

El momento en el que Santiago Del Moro mostró el ganador del reality.

"¿Qué tendría que haber tenido para vos?", quiso saber Barbieri. "Te juro que no lo sé. Te voy a decir la verdad, a nosotros no nos invitaron", contestó sin filtros él. Luego, Cristian añadió: "A mí igual no me molesta. Ustedes me preguntaron qué vi y qué no vi. Yo te digo las cosas que me parecen que le faltaron a la final.".

"Ahora, como te digo eso, también te digo que fue un despliegue impresionante, estuvo bárbaro, tuvo 30 puntos de rating. La verdad es que la crítica pasa inadvertida", cerró el ex hermanito. Finalmente, coincidiendo con él, Estefi Berardi cerró: "Tuvo el mismo rating que uno de los partidos de Argentina en Qatar".