Juanita Tinelli y Camilo “Jeta” Castagnola estuvieron juntos por solo dos meses y, después de gran cantidad de rumores de separación que ambos negaron, terminaron por conocerse audios que el polista le envió a “Catalina”, quien sería su amante, donde le asegura que piensa en ella estando con Juana.

Según contó Ángel de Brito, no solo engaña a su novia, la hija de Marcelo Tinelli, sino que también a quien cumpliría el papel de amante, ya que jugaría al novio con ambas.

Juana Tinelli y Camilo 'Jeta' Castagnola

Los polémicos audios de la infidelidad de Camilo Castagnola a Juanita Tinelli: “Cuando estoy con ella pienso en vos”

La relación de Juanita Tinelli y Camilo Castagnola duró pocos meses pero fue muy intensa. Tiempo después de que ella blanqueara el vínculo, comenzaron a salir a la luz rumores de crisis, turbulencias y separación, sin embargo la modelo se encargó de desmentirlos con fotos en su cuenta de Instagram. A semanas de la confirmación de que siguen juntos, se conocieron fuertísimos audios que el jugador de polo le envió a una tercera, en donde habla mal de Juana y asegura que ya no la ama.

En LAM, dieron a conocer los mensajes de voz que “Jeta” le envió a quien sería su segunda novia, ya que mientras estaba con Juana le aseguraba a ella que con la hija de Tinelli ya no había nada.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo. Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad, comienza el ex novio de Juanita y agrega “te pido por favor que me atiendas el teléfono y hablemos bien”. Estos audios van hacia “Catalina”, la mujer con la que engañó a Juana y que parecería estar molesta con él ya que ella también fue engañada.

“Se que vos no le contaste nada a esos programas de mierda, pero alguien fue a ellos y ya me tienen re podrido. Yo juego al polo y no estoy para estas pelotudeces”, continúa en otro de los mensajes, haciendo referencia a los programas de espectáculos que hablaron sobre la separación de él con Juanita y su infidelidad.

“Sé que me equivoqué por calentura y tardé un montón en darme cuenta, todos cometemos errores pero tampoco es para que me trates así”, agrega. Sin embargo, las frases más fuertes fueron cuando le dice a su amante que “cuando estoy con ella solamente pienso en vos” y le asegura que “no pasa nada con ella, estamos y no estamos, cada uno hace la suya y todo bien”.

“No entiendo porque crees que podría pasar algo más entre nosotros (con Juana), no estoy interesado en ella y te lo dije mil veces”, finaliza respecto a lo que no siente por la hija menor de Marcelo Tinelli.

Juana Tinelli y Camilo 'Jeta' Castagnola

Por el momento, Juanita Tinelli y Camilo Castagnola decidieron no pronunciarse al respecto de estos polémicos audios pero, según contó Pepe Ochoa y confirmó “Jeta” en sus audios, hace semanas que están separados pero demuestran que no solo para los medios.

MVB