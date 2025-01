Sin duda, la reciente oficialización del noviazgo entre la China Suárez y Mauro Icardi puso a la relación en otra etapa, en otro nivel. Se acabaron las salidas a escondidas, los encuentros secretos, los rumores y las desmentidas. Pero, como toda historia de amor, el vínculo entre la actriz y el jugador tuvo un comienzo, un punto de inicio que nos remonta al año 2021 con una particular situación que derivó al escándalo del momento.

¿Cómo y cuándo empezó verdaderamente la relación de la China Suárez y Mauro Icardi?

Todo comenzó con unos mensajes privados a través de las redes sociales en plena pandemia de coronavirus, a mediados de 2021. Quién inició la conversación habría sido el jugador, que se animó a mandar el primer mensaje con poca esperanza de recibir una respuesta. Sin embargo, la contestación llegó y se inició, de esta forma, un ida y vuelta de mensajes que duró unos cuantos meses.

Mauro Icardi y la China Suárez se conocieron en septiembre de 2021

El primer encuentro cara a cara fue en septiembre de ese mismo año y fue nada menos que en la romántica ciudad de París. Por aquel entonces, Icardi era jugador del PSG y Wanda Nara estaba en Milán, Italia, con su hermana Zaira.

Icardi no quería dejar nada librado al azar y habría planificado todos los detalles de la cita con la China. Aquel día tenía un partido con el Paris, pero no jugó porque no se sentía bien, aunque no lo suficiente como para suspender el encuentro con la actriz, según se supo más tarde al estallar el escándalo.

Icardi reservó una habitación del lujoso hotel Le Royal Monceau, ubicado cerca del famoso Arco del Triunfo, pero lo hizo a nombre de un amigo, el polista Facundo Llorente. Quien también participó en la organización del esperado encuentro fue el, por entonces, marido de Zaira Nara, Jakob Von Plessen, que tuvo el rol de cómplice: esperó al jugador toda la noche en su auto para después decir que salieron juntos. El objetivo era no ser visto por las cámaras de seguridad entrando solo al departamento de París donde vivían Wanda y Mauro.

La China Suárez y Mauro Icardi iniciaron el año oficializando su romance

Sin embargo y a pesar de todos los recaudos, un mensaje anónimo por correo electrónico alertó sobre lo sucedido a Wanda Nara y se desató un escándalo de tal magnitud que provocó la separación de Zaira con Jakob. Con el tiempo, se supo que la cita no fue tal como ambos se la imaginaban: además de los nervios, Mauro estaba con fiebre. Sin embargo, la chispa prendió y la relación avanzó, paso a paso, hasta llegar a este prometedor presente.

Hoy, cuatro años más tarde de este primer encuentro, y ambos disfrutando de su soltería decidieron retomar el contacto y tras un mes y medio de especulaciones sobre su relación, blanquearon su romance con publicaciones en redes sociales.